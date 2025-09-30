La nueva edición del perfume Baccarat Rouge 540 de Maison Francis Kurkdjian valdrá 28.000 dólares y solo se producirán 54 piezas cada un año durante una década.

Maison Francis Kurkdjian celebró la primera década de su emblemático perfume Baccarat Rouge 540 con el lanzamiento de Édition Millésime, una edición limitada que promete revolucionar el mercado del lujo. Esta nueva versión se destacará por su exclusividad: solo se fabricarán 54 unidades cada 365 días durante los próximos diez años, y tendrá un precio de 28.000 dólares por pieza, un valor que refleja tanto su calidad como su rareza.

El clásico Baccarat Rouge 540 se caracteriza por una combinación olfativa que comienza con notas frescas de jazmín y azafrán. Luego, en su corazón, se perciben matices de ámbar gris y maderas secas, mientras que el etil maltol aporta ese toque dulce y caramelizado que lo hace tan distintivo. En esta edición especial, Maison Francis Kurkdjian incorporó una concentración inédita de ámbar gris, lo que aporta una profundidad y sofisticación únicas a la fragancia, según informó la empresa, que forma parte del grupo Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH).

Cada botella es elaborada a mano con más de 500 horas de trabajo artesanal, lo que garantiza un producto de máxima calidad. Además, Édition Millésime se comercializará en una única medida y solo sus compradores podrán acceder a las recargas exclusivas de la fragancia. Los clientes que adquieran esta pieza recibirán acceso al exclusivo club “Les amis du Rouge”, que incluye una tarjeta especial y el título de propiedad de la botella.

Esta membresía permite no solo comprar recargas durante los próximos años, sino también acceder a contenido digital exclusivo, como el certificado digital de autenticidad (DPP) de cada unidad. Además, los miembros del club podrán participar en eventos selectos organizados por Maison Francis Kurkdjian, tales como cenas temáticas Rouge, instalaciones artísticas y recepciones privadas, fortaleciendo así una experiencia de lujo integral. Por último, la compra de Édition Millésime incluye un servicio postventa personalizado que ofrece soporte completo tras la entrega, asegurando la satisfacción y la exclusividad que caracteriza a esta joya del perfume.

Los lujos del nuevo perfume de Maison Francis Kurkdjian

La base de cristal se compone de ocho columnas de cristal transparente que forman un cuadrado perfecto. Representa el nacimiento del cristal rojo, con la esencia que emerge en el centro de las columnas. Su diseño funciona como una vitrina para resaltar la fragancia y la pieza es elaborada a mano por artesanos en Baccarat, Francia, en un proceso en el que 19 especialistas que trabajan en conjunto: 12 se encargan de la botella y siete de la base.

El perfume Édition Millésime se produce a mano con más de 500 horas de trabajo.

La botella de Rouge Édition Millésime está diseñada con un pulverizador que permite aplicar la fragancia en forma de rocío uniforme. Tanto la base de cristal como la botella fueron diseñadas por Fred Rawyler, amigo de Maison Francis Kurkdjian y director artístico, creador de las botellas cuadradas originales de la Maison en 2009.

Esta fragancia se presenta en una caja cuadrada de madera de abeto hecha a mano, con un exterior de estilo rústico, inspirada en los estuches de pino de Baccarat utilizados desde la década de 1950 para transportar candelabros y jarrones. Cada unidad se fabrica cerca de París y requiere de ocho artesanos más ocho horas de trabajo.

Y al abrir la presentación, el envase se convierte en un estuche con interior de cuero taurillon blanco, espejos biselados y un compartimento para los accesorios. Para proteger la botella de cristal rojo, Édition Millésime incluye además una funda de cuero hecha a mano.