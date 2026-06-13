No es retinol: cuál es el ingrediente coreano de skincare que disminuye las arrugas sin irritar la piel.

Existe un ingrediente coreano presente en algunas rutinas de skincare que está tomando fuerza por su capacidad de disminuir las arrugas. Durante años, el retinol fue el activo de primera línea para tratar este problema, pero ahora está siendo desplazado por uno nuevo.

Se trata del PDRN, un ingrediente que se volvió tendencia en Corea del Sur por sus propiedades regeneradoras y por ser mucho más amable con la piel. A diferencia del retinol, no suele generar irritación, enrojecimiento ni descamación. Su nombre completo es polidesoxirribonucleótidos y se obtiene a partir de fragmentos de ADN de salmón. Aunque pueda sonar extraño, este activo se utiliza por su capacidad para favorecer la reparación y regeneración de la piel.

El PDRN no actúa exfoliando ni acelerando la renovación celular de manera agresiva. En cambio, ayuda a que la piel active sus propios mecanismos de recuperación, mejorando su aspecto de forma progresiva. Por este motivo, cada vez más marcas de cosmética coreana lo incorporan en sérums, cremas y mascarillas orientadas al cuidado antiedad. Su popularidad creció especialmente entre quienes tienen piel sensible y no toleran bien otros ingredientes más potentes.

Qué beneficios tiene el PDRN para la piel

Entre sus principales beneficios se encuentra la mejora de la elasticidad y la firmeza del rostro. Además, ayuda a que la piel luzca más uniforme, hidratada y luminosa. También favorece la regeneración celular y contribuye a reparar la barrera cutánea. Con el uso constante, puede ayudar a suavizar la apariencia de líneas de expresión y arrugas.

Otra de las razones por las que este ingrediente ganó popularidad es que puede utilizarse junto a otros activos hidratantes y reparadores dentro de una rutina de skincare. Esto permite potenciar el cuidado de la piel sin aumentar significativamente el riesgo de irritación, algo que suele preocupar a quienes buscan tratamientos antiedad.

Quiénes pueden usar este ingrediente

El PDRN es una opción interesante para personas con piel sensible, reactiva o deshidratada. También puede resultar útil para quienes buscan combatir los signos de la edad sin exponerse a ingredientes que suelen causar irritación. De todas maneras, los especialistas recomiendan incorporar cualquier activo nuevo de forma gradual. Así es posible observar cómo responde la piel y evitar reacciones inesperadas.