Reduce el acné y te da una piel luminosa: el ingrediente que no puede faltar en tu rutina de skincare.

Hay un ingrediente que no puede faltar en tu rutina de skincare si lo que buscás es combatir o prevenir el acné y tener una piel mucho más luminosa. Es ideal para incorporar en otoño y lo más importante es que se debe usar de día, justo después de lavarte la cara y aplicarte protector solar.

Se trata de la vitamina C, uno de los activos más populares dentro del mundo del cuidado de la piel gracias a sus múltiples beneficios. Además de aportar luminosidad, ayuda a mejorar el aspecto general del rostro y a unificar el tono.

Por qué la vitamina C combate el acné

Aunque muchas personas la asocian únicamente con el efecto glow, la vitamina C también puede convertirse en una gran aliada para quienes tienen piel con tendencia al acné. Esto se debe a que ayuda a reducir la inflamación y el enrojecimiento que suelen acompañar a los brotes.

Otro de sus beneficios más destacados es que contribuye a atenuar las manchas oscuras que pueden quedar después de que desaparecen los granitos. Con el uso constante, la piel puede verse más uniforme y con una apariencia más saludable. Además, este activo favorece la producción de colágeno, una proteína fundamental para mantener la piel firme y elástica. Por este motivo, también suele incluirse en rutinas antiedad.

Cómo sumarla a tu rutina de skincare

Para incorporarla correctamente, los expertos recomiendan aplicarla por la mañana después de la limpieza facial y antes de la crema hidratante. Como paso final, siempre se debe utilizar protector solar. A la hora de elegir un producto, lo ideal es optar por sérums con concentraciones de vitamina C de entre el 10% y el 20%. De esta manera, se pueden obtener buenos resultados sin aumentar el riesgo de irritación.

Si bien la vitamina C puede ayudar a mejorar el aspecto de las pieles con acné, no reemplaza los tratamientos dermatológicos indicados para los casos más severos. Sin embargo, sí puede ser un excelente complemento dentro de una rutina enfocada en conseguir una piel más luminosa, uniforme y saludable.

También destaca por su capacidad antioxidante, ya que ayuda a proteger la piel frente a los daños provocados por los radicales libres y factores ambientales como la contaminación. Esto contribuye a prevenir el envejecimiento prematuro y a mantener un aspecto más fresco y radiante.

Los resultados no suelen ser inmediatos, por lo que la constancia es clave para notar cambios en la piel. Con varias semanas de uso continuo, muchas personas observan una mejora en la luminosidad, la textura y la apariencia de las manchas post acné.