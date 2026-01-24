Qué es la "ensalada de retinol": los alimentos que te dan una piel joven de adentro hacia afuera.

La "ensalada de retinol" es tendencia en las redes sociales por sus grandes beneficios para la piel, pero muchas personas no saben exactamente de qué se trata ni por qué puede dar tan buenos resultados.

Para tener una piel joven, radiante y saludable, no solamente es fundamental tomar suficiente agua, usar protector solar y tener una buena rutina de limpieza. Según expertos en dermatología y nutrición, lo que comemos influye directamente sobre nuestra piel.

En este contexto aparece la llamada “ensalada de retinol”, una combinación de ingredientes ricos en antioxidantes, vitaminas y grasas saludables. Aunque no contiene el compuesto retinol como tal, su nombre hace referencia a la presencia de alimentos con betacarotenos y otros compuestos.

Estos compuestos favorecen la producción de vitamina A en el organismo, un nutriente esencial para la piel. Entre sus ingredientes principales se destacan la zanahoria, rica en betacaroteno; el rábano, el cilantro y el cebollín.

Todos ellos aportan polifenoles con acción antioxidante. A esto se suman el jugo de naranja, el ajo y el jengibre, conocidos por su aporte de vitamina C y sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.

¿Esta ensalada reemplaza al retinol?

Los especialistas señalan que, si bien el consumo de estos alimentos puede contribuir a una piel más saludable, los tratamientos con retinol no quedan descartados de la ecuación si querés una piel joven y reluciente.

Los nutrientes ingeridos se absorben a través del sistema digestivo y se distribuyen por todo el organismo, por lo que su impacto en la piel es gradual y complementario.

De todas maneras, incluir este tipo de ensaladas en la dieta puede ser una estrategia positiva para mejorar la alimentación general y reducir el consumo de productos ultraprocesados, lo cual mejora notablemente la calidad de la piel.

En conclusión, la "ensalada de retinol" no es una comida milagrosa, pero sí un complemento fundamental para la piel y todo el organismo. A largo plazo, sus efectos positivos se ven reflejados en el cutis.