Qué es el Reishi, el hongo que utilizan las famosas para su rutina de skincare.

En los últimos años, el cuidado de la piel mirá cada vez más hacia lo natural. Ingredientes de origen vegetal y fórmulas conscientes ganaron terreno en las rutinas de belleza y entre ellos hay uno que despierta especial curiosidad. Se trata del Reishi, un hongo ancestral que hoy es protagonista en la cosmética internacional y también en los tocadores de varias figuras del espectáculo.

Agustina Cherri es una de las famosas que decidió apostar por este ingrediente. Reconocida desde hace tiempo por llevar un estilo de vida conectado con la naturaleza y el bienestar, la actriz sorprendió a sus seguidores al anunciar su desembarco en el universo beauty con Mundía, una marca de cosmética natural que tiene al Reishi como componente central de sus productos.

Agustina Cherri lanzó Mundía, su línea de productos elaborados con Reishi.

La actriz, que ganó reconocimiento como estrella infantil en las principales producciones de Cris Morena, como Chiquititas o Verano del 98, entre otras, debutó como empresaria cosmética con su línea de productos elaborados con el hongo Reishi. Recientemente, la famosa compartió en sus redes que su exesposo y padre de sus hijos, Gastón Pauls, fue uno de los primeros en testear la línea y el video se volvió viral en las redes sociales.

Qué es el Reishi y para qué sirve

Conocido científicamente como Ganoderma lucidum, y también llamado Lingzhi, el Reishi es utilizado desde hace siglos en la medicina oriental. En la actualidad, su poder llegó al mundo del skincare gracias a los múltiples beneficios que aporta a la piel. Uno de los más destacados es su efecto antiage, este hongo estimula la producción natural de colágeno, mejora la elasticidad cutánea y proporciona una hidratación profunda que ayuda a suavizar líneas finas y arrugas.

Además, el Reishi se caracteriza por su alto contenido de antioxidantes, fundamentales para combatir el envejecimiento prematuro provocado por el estrés oxidativo. También actúa sobre la tirosinasa, una enzima clave en la pigmentación de la piel, lo que contribuye a unificar el tono y atenuar manchas. A esto se suman sus propiedades antiinflamatorias y reparadoras, que lo convierten en un aliado ideal para pieles sensibles, reactivas o con tendencia a la irritación.

A partir de este ingrediente ancestral, Mundía desarrolló su primera línea de productos elaborados con materias primas naturales y tecnología de vanguardia. La propuesta combina fórmulas limpias con texturas sensoriales y resultados visibles, pensados para el uso cotidiano. La línea inicial incluye una crema hidratante, gotas concentradas de Reishi, una esencia facial y un sérum de limpieza. La recepción fue positiva desde su lanzamiento, especialmente entre quienes buscan alternativas más naturales dentro del cuidado personal.