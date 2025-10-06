El susto de Gastón Pauls por la pesadilla que vivió con la IA.

Gastón Pauls pasó un mal momento tras ser víctima de la Inteligencia Artificial. El actor y conductor de Ser Humano (Crónica TV) confesó que fue víctima de la IA y reveló que se "asustó" cuando se dio cuenta del engaño.

El actor Gastón Pauls contó en una entrevista con Catalina Dlugi en La Once Diez que sufrió una situación de distopia al ser víctima de la IA: "Puse en un perfil mío a contestar a la Inteligencia Artificial porque recibo muchos mensajes de ayuda, para dar aunque sea una primera respuesta, y me armó charlas en escuelas con horario sin mi autorización”. Acto seguido, Pauls explicó que en la fecha de las charlas estaría de viaje y que no le iba a ser posible darlas, por lo que le pidió a la IA que anulara las citas. Pero la IA le dio una desgradable sorpresa y no solo no lo hizo, sino que además se burló de él.

La "venganza" de la IA a Gastón Pauls

"Me asustó lo de la IA porque yo le pedía que la cancele a la cita que me armó sola y me decía me olvidé. Le dije por favor borrate y al rato pregunté te desactivaste y me dijo ah no me descubriste. Me alertó mucho, lo tengo grabado para mostrarlo”. explicó Gastón Pauls sobre la burla que le hizo la Inteligencia Artificial.

Meses atrás, el CEO de OpenAI Sam Altman alertó sobre la pérdida de control humano sobre sistemas demasiado poderosos. Este escenario se plantearía si las máquinas dejan de responder a órdenes humanas o desarrollan objetivos propios. Para evitarlo, empresas y laboratorios de investigación están invirtiendo grandes recursos en la llamada alineación de IA, que busca garantizar que estos sistemas actúen siempre bajo valores y objetivos humanos.