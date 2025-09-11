América TV se prepara para un regreso muy esperado.

La televisión argentina se prepara para un regreso muy esperado luego de bastante tiempo. El próximo domingo 14 de septiembre a las 22.30, Gastón Pauls vuelve a la pantalla de América TV para presentar Ser humanos, un programa que promete conmover con relatos de lucha, superación y transformación.

Cada emisión reunirá testimonios de personas que atravesaron momentos de dolor, encontraron fortaleza en la adversidad y lograron reconstruir su vida. “Historias que duelen, que inspiran y que nos recuerdan que, incluso en los tiempos más difíciles, siempre es posible levantarse y seguir adelante”, adelantan desde la producción.

Para Pauls, este estreno tiene un valor especial: marca su reencuentro con el canal donde comenzó su carrera hace más de tres décadas, cuando todavía no había debutado como actor y conducía un ciclo de videoclips. “Volver a América es volver a mis raíces televisivas, un lugar donde aprendí y crecí”, señaló el conductor.

Gastón Pauls contó cuáles son las cosas más lindas de su presente

En diálogo con La Nación, Gastón Pauls compartió lo que más valora en su vida: “Mis hijos, Muna y Nilo. Mis amigos, la Casa de la Cultura de la Calle y la gente con la que trabajo, mis hermanos Nico, Ana, Alan y Christian, mis sobrinos, mi vieja, mi viejo que me sigue acompañando desde donde está. Es un montón. Y la madre de mis hijos, Agustina (Cherri), con quien tenemos buena relación y también es un montón. Entendimos que estamos acompañando a dos seres hermosos y la mejor manera de hacerlo es dándonos la mano y compartiendo. Para mí es una bendición”.