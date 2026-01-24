Tendencia 2026: el corte de pelo para mujer, elegante y delicado, que favorece a todas las de 30 en adelante.

Un corte de pelo para mujer que además de ser muy elegante, atemporal y fácil de mantener, va a ser tendencia este 2026. Según expertos en moda, favorece especialmente a las mujeres a partir de sus 30 años.

Se trata del bob mariposa corto, una nueva evolución del clásico bob que confirma que este estilo nunca pasa de moda. No se trata del clásico pelo largo con capas, sino de una reversión todavía más corta y liviana, por encima de la clavícula.

Corte bob mariposa corto en su versión 2026: por qué es tan favorecedor

Es un corte mucho más fresco, atemporal y con capas dinámicas. Se destaca por aportar movimiento, volumen y un marco favorecedor al rostro, con una estética que remite al Hollywood de los años 70, con un equilibrio perfecto entre suavidad y personalidad.

Te da una imagen sobria, sofisticada y madura, y es por esto que favorece a las mujeres adultas a partir de sus 30. Es ideal para las que se quieren ver sensuales, espontáneas y frescas sin perder elegancia.

El corte de pelo en tendencia para este 2026.

Tiene volumen en la raíz y da la sensación de mayor densidad gracias a sus capas, por lo que es ideal si tenés poca cantidad de pelo o pelo finito, o bien querés darle más volumen.

Se adapta con facilidad a distintos tipos de pelo y formas de rostro, estilizando la cara. Además, es un estilo versátil y práctico: lo podés usar con o sin flequillo, con la cantidad y longitud de capas que más te gusten y no se deforma cuando crece.

La clave está en trabajar capas suaves y naturales que generen un efecto despeinado controlado, elegante y fácil de mantener.

Los secretos para que te quede perfecto

Para lograr un buen bob mariposa, los especialistas en estilismo coinciden en que es clave respetar el largo y el trabajo en capas, pero sin excesos.

Capas demasiado cortas en la parte superior pueden restar densidad, sobre todo si tenés el pelo finito, mientras que en cabelleras gruesas o con textura pueden generar un volumen excesivo.

Por eso, se recomienda aligerar principalmente las puntas, creando sensación de volumen en la parte superior sin perder cuerpo ni equilibrio. Podés peinarte las ondas en mojado con crema para peinar o bien hacerte brushing u ondas con un secador de pelo y cepillo redondo.