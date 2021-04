Nico Vázquez visitó MasterChef Celebrity

La segunda jornada de la nueva semana del certamen de cocina más famoso de la Argentina contó con una baja: Alex Caniggia no se presentó al programa del martes por un problema que tuvo en la vista y como las hornallas tienen que seguir cocinando, esta vez, el actor Nico Vázquez quien formó parte de Casi Ángeles junto con Cande Vetrano y Gastón Dalmau visitó a los participantes que no tardaron en emocionarse en el estudio de Telefe.

En palabras del jurado compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis, "la precisión” fue la clave de esta jornada en donde los dardos determinaron no sólo los platillos sino las trampas del desafío. Por eso, en la cocina se presentó Nico Vázquez así como lo hicieron otras estrellas las semanas anteriores y no sólo participó de los dardos sino que acompañó a los participantes e imitó al jurado.

"Lo extrañábamos, estaba muy lejos él", expresó Nico sobre Gastón Dalmau quien hasta no hace mucho estaba viviendo en Estados Unidos apostando a otros proyectos personales. "Es un placer verte acá, te quiero, te tengo mucha fe", agregó y siguió su recorrida por las estaciones. Pero no hubo flores solamente para los chicos de Cris Morena ya que también le tocó a Daniel Aráoz.

"Lo quiero mucho, tuvimos la posibilidad de compartir juntos la comedia", expresó el cordobés. "Ese es un gusto que yo me di. Es un gran compañero, uno de los mejores actores", respondió Nico Vázquez y no faltó mucho tiempo para las lágrimas ya que Aráoz le dedicó unas tiernas palabras. "Te quiero con todo mi corazón y te felicito. Sé por el dolor que pasaste y me pone muy feliz verte bien", expresó entre lágrimas, en referencia al fallecimiento del hermano de Nico Vázquez.

El actor aprovechó el ánimo en el programa que conduce Santiago Del Moro y no sólo cantó con los ex Teen Angels sino que hasta se animó a imitar al jurado Germán Martitegui al momento de probar los platillos hechos por Daniel Aráoz, María O'Donnell, Cande Vetrano y Gastón Dalmau ya que, a diferencia de otras visitas en el certamen, participó de las degustaciones.

¿Por qué faltó Alex Caniggia?

Al comenzar el programa no fueron cinco los participantes que se acercaron a las cocinas de MasterChef Celebrity y, para aclarar cualquier duda, el conductor Santiago Del Moro preguntó quién faltaba y, al unísono, respondieron los participantes: "el emperador" puesto que, por un problema de salud, Alex Caniggia no pudo participar este martes y pasó directo al jueves de última chance.

Del Moro explicó que el hijo de Claudio Caniggia “tuvo un problemita en su visión así que hoy no va a estar participando con nosotros”. La preocupación estaba en el rostro por lo que el conductor aclaró que “no es nada grave. Nada de qué preocuparse” y se vio en la obligación de detallar la sanción que le corresponderá.