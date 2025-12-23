Menú económico para cocinar en Navidad en Argentina: los mejores 3 platos para hacer

Llega fin de año y, entre el calor y los preparativos, la organización de la cena de Navidad puede volverse un desafío para el bolsillo. Sin embargo, no necesario gastar una fortuna para celebrar. Conocé los mejores platos económicos para preparar en estas fiestas.

Navidad 2025: cuáles son los mejores menús económicos para cocinar

La Navidad llega en medio de grandes gastos y, si todavía no definiste qué cocinar, es clave saber que se puede armar una cena riquísima sin irse del presupuesto. Existen tres opciones de menús económicos que son claves para estas fechas: rinden un montón, son frescos y se utilizan cortes de carne baratos y vegetales de estación.

1. Pollo arrollado casero

El pollo es, por excelencia, la proteína más amigable para el presupuesto actual. En lugar de comprarlo ya hecho, te conviene comprar el pollo entero y deshuesarlo vos (o pedirle a tu carnicero amigo que te dé una mano). Al hacerlo en casa, podés rellenarlo con lo que tengas a mano: una mezcla de zanahoria rallada, huevo duro, morrón y un toque de perejil queda increíble.

Para que te rinda más, podés acompañarlo con una ensalada rusa clásica. El secreto para que sea económica es usar papas y zanahorias de feria y sumar arvejas de lata, que siempre sacan de un apuro. Es un plato contundente que se sirve frío, ideal para las noches de calor, y que permite cortar rodajas finas para que todos los invitados prueben.

El pollo arrollado casero es una opción económica ideal para el calor de Navidad

2. Vitel toné "low cost"

Sabemos que el peceto está por las nubes, pero no tenés por qué renunciar al sabor del vitel toné. Una excelente alternativa es usar palomita o cuadrada, que son cortes mucho más económicos y, si los hervís con tiempo en un buen caldo con laurel y cebolla, quedan igual de tiernos.

La clave está en la salsa. Podés ahorrar usando una buena mayonesa como base, agregando atún desmenuzado (la lata más chica rinde un montón si la procesás bien) y un chorrito del caldo de cocción de la carne para estirarla. Si las alcaparras te parecen muy caras, las aceitunas verdes picaditas le dan ese toque salado y ácido que tanto nos gusta. ¡Acompañalo con un pan casero y tenés el éxito asegurado!

3. Matambre de cerdo a la pizza con papas rústicas

Si tenés ganas de prender el horno o la parrilla, el cerdo es una opción que hoy compite muy bien en precio frente a la carne vacuna. El matambrito de cerdo es súper tierno y se cocina rápido. Podés hacerlo a la pizza, simplemente agregándole puré de tomate condimentado y un poco de queso cremoso (que es más barato que la muzzarella) por encima.

Como guarnición, nada le gana a unas papas rústicas. Comprando la bolsa de papa blanca en el mercado, solo tenés que lavarlas bien, cortarlas en cuñas con cáscara y llevarlas al horno con aceite, sal y romero. Es un menú que llena, es muy sabroso y tiene ese espíritu festivo que tanto nos gusta a los argentinos.