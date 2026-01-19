Qué ver en Netflix: recomendaciones de la semana del lunes 19 al domingo 25 de enero 2026

Durante esta semana de enero, Netflix propone una agenda cargada de títulos atractivos para todos los gustos. Desde dramas intensos y producciones de alto suspenso hasta romances, comedias y anime, el catálogo invita a armar listas personalizadas y aprovechar las noches de verano. A continuación, una selección recomendada, título por título, para no perderse lo mejor que ofrece la plataforma en estos días.

El gran diluvio. Un drama apocalíptico surcoreano: una madre y su hijo luchan por sobrevivir en un Seúl anegado tras una inundación global. Combina catástrofe, ciencia ficción y dilemas humanos, con giros narrativos que recuerdan el poder de la ciencia.

Eko. Thriller contemporáneo que gira en torno a la búsqueda del legendario criador de perros Kuriachan, desaparecido en las remotas colinas de Kaattukunnu. Allí vive su esposa, Mlaathi, junto al joven cuidador Peeyoos, rodeados de una manada de perros que parecen conocer cada rincón de la región y actuar como “guardianes” de un secreto profundo.

Gente que conocemos en vacaciones. Una de las comedias románticas más queridas del catálogo reciente. La historia de dos amigos que comparten viajes a lo largo de diferentes veranos combina humor, emoción y nostalgia, convirtiéndose en una opción perfecta para una noche liviana y sensible.

Sicario 2: soldado. Secuela directa del aclamado film original, profundiza en el conflicto del narcotráfico y la violencia en la frontera entre Estados Unidos y México. Más oscura y cruda, es una propuesta intensa para amantes del cine de acción y drama político.