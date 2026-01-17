Netflix: códigos secretos para ver las mejores películas y series el fin de semana.

El fin de semana puede volverse considerablemente mejor si se tiene a mano los códigos secretos de Netflix. Estos números permiten encontrar en el catálogo las mejores series y películas que, a simple vista, pueden permanecer ocultas entre tanta oferta del catálogo del gigante del streaming.

No se trata de ningún truco de magia. Lo único que hay que hacer es colocar el código en cuestión en el buscador donde normalmente se introduce la película o series que se quiere ver. A continuación los códigos secretos de Netflix para ver las mejores series y películas durante el fin de semana.

Códigos secretos de Netflix para ver series y películas

Los códigos secretos de Netflix son ideales para buscar por categorías o géneros. Se dividen entre los más populares, como acción, anime, películas familiares o romances, y otro tipo de categorías más específicas como terror de clase B o películas basadas en cuentos infantiles. A continuación el listado completo.

Netflix cuenta con códigos secretos para ver series y películas por categorías y géneros.

Códigos más populares

Acción y aventura : 1365

: 1365 Comedias de acción : 43040

: 43040 Thrillers de acción : 43048

: 43048 Películas de artes marciales : 8985

: 8985 Anime de acción : 2653

: 2653 Películas familiares : 51056

: 51056 Documentales biográficos : 3652

: 3652 Dramas basados en la vida real : 3653

: 3653 Comedias románticas : 5475

: 5475 Ciencia ficción y fantasía clásicas : 47147

: 47147 Películas de terror de culto : 10944

: 10944 Thrillers psicológicos : 5505

: 5505 Cine independiente: 7077

Películas para toda la familia

Cuentos de animales: 5507

5507 Educación para Niños: 10659

10659 Películas familiares: 51056

51056 Música para niños: 52843

52843 TV para niños: 27346

27346 Películas basadas en libros infantiles: 10056

10056 Películas de 0 a 2 años: 6796

6796 Películas de 2 a 4 años: 6218

6218 Películas para niños de 5 a 7 años: 5455

5455 Películas para niños de 8 a 10 años: 561

561 Películas para niños de 11 a 12 años: 6962

Comedias

Comedias negra: 869

869 Comedias Extranjeras: 4426

4426 Comedias nocturnas: 1402

1402 Falsos documentales: 26

26 Comedias Políticas: 2700

Documentales

Documentales Biográficos: 3652

3652 Documentales sobre crímenes: 9875

9875 Documentales Extranjeros: 5161

5161 Documentales Históricos: 5349

5349 Documentales Militares: 4006

4006 Documentales de Música y Conciertos: 90361

Terror

Películas de terror B: 8195

8195 Películas de criaturas: 6895

6895 Películas de terror de culto: 10944

10944 Películas de terror marítimas: 45028

45028 Películas extranjeras de terror: 8654

Música