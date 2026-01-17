Netflix: códigos secretos para ver las mejores películas y series el fin de semana

El fin de semana puede volverse considerablemente mejor si se tiene a mano los códigos secretos de Netflix. Estos números permiten encontrar en el catálogo las mejores series y películas que, a simple vista, pueden permanecer ocultas entre tanta oferta del catálogo del gigante del streaming.
No se trata de ningún truco de magia. Lo único que hay que hacer es colocar el código en cuestión en el buscador donde normalmente se introduce la película o series que se quiere ver. A continuación los códigos secretos de Netflix para ver las mejores series y películas durante el fin de semana.
Códigos secretos de Netflix para ver series y películas
Los códigos secretos de Netflix son ideales para buscar por categorías o géneros. Se dividen entre los más populares, como acción, anime, películas familiares o romances, y otro tipo de categorías más específicas como terror de clase B o películas basadas en cuentos infantiles. A continuación el listado completo.
Códigos más populares
- Acción y aventura: 1365
- Comedias de acción: 43040
- Thrillers de acción: 43048
- Películas de artes marciales: 8985
- Anime de acción: 2653
- Películas familiares: 51056
- Documentales biográficos: 3652
- Dramas basados en la vida real: 3653
- Comedias románticas: 5475
- Ciencia ficción y fantasía clásicas: 47147
- Películas de terror de culto: 10944
- Thrillers psicológicos: 5505
- Cine independiente: 7077
Películas para toda la familia
- Cuentos de animales: 5507
- Educación para Niños: 10659
- Películas familiares: 51056
- Música para niños: 52843
- TV para niños: 27346
- Películas basadas en libros infantiles: 10056
- Películas de 0 a 2 años: 6796
- Películas de 2 a 4 años: 6218
- Películas para niños de 5 a 7 años: 5455
- Películas para niños de 8 a 10 años: 561
- Películas para niños de 11 a 12 años: 6962
Comedias
- Comedias negra: 869
- Comedias Extranjeras: 4426
- Comedias nocturnas: 1402
- Falsos documentales: 26
- Comedias Políticas: 2700
Documentales
- Documentales Biográficos: 3652
- Documentales sobre crímenes: 9875
- Documentales Extranjeros: 5161
- Documentales Históricos: 5349
- Documentales Militares: 4006
- Documentales de Música y Conciertos: 90361
Terror
- Películas de terror B: 8195
- Películas de criaturas: 6895
- Películas de terror de culto: 10944
- Películas de terror marítimas: 45028
- Películas extranjeras de terror: 8654
Música
- Musicales clásicos: 32392
- Country/Western folk: 1105
- Musicales de Disney: 59433
- Jazz y fácil escucha: 10271
- Música para niños: 52843
- Música latina: 10741