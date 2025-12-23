7 tragos fáciles para hacer en Navidad y Año Nuevo

La mesa navideña ya no se explica solo por el vitel toné o el asado frío. En los últimos años, la coctelería ganó un lugar central en los festejos de fin de año, incluso por encima de algunos platos tradicionales. No es una moda pasajera: es parte de un cambio cultural que mezcla ritual, disfrute y sofisticación accesible.

Desde barras reconocidas de la Ciudad de Buenos Aires, referentes del sector compartieron recetas simples, con pocos ingredientes y pasos claros, pensadas para que cualquiera pueda lucirse como anfitrión. Acá, siete tragos fáciles que combinan técnica profesional y espíritu festivo.

Cócteles de autor que se hacen en minutos

Fachero

Por Santiago Lambardi, mixólogo y creador de la carta de cócteles de Hierro.

Un trago corto, intenso y elegante, ideal para abrir la noche.

Fachero de Hierro. (Foto: Gastronomique)

Ingredientes:

Vodka Smirnoff 30 ml

Vermouth La Fuerza Blanco 30 ml

Cynar 30 ml

Preparación:

Enfriar un vaso mezclador con abundante hielo, revolver y descartar agua. Luego, agregar el vodka, el vermouth, el Cynar y revolver. Servir en vaso Old Fashioned con roca XL. Opcional de decoración: agregar un gajo de piña grillada.

Negroni

Por el equipo de barra de El Galpón de Tacuara.

Un clásico eterno que no falla en ninguna celebración.

Negroni de El Galpón de Tacuara. (Foto: Gastronomique)

Ingredientes:

Gin 30 ml

Campari 30 ml

Vermouth Rosso 30 ml

Preparación:

Colocar todos los ingredientes en un vaso estilo Old Fashioned con hielo abundante, remover un poco y culminar con una rodaja de naranja (no pasar la naranja por el borde del vaso, colocarla directamente en el cóctel). Tip: es importante no mezclar los ingredientes en la coctelera, es un cóctel muy clásico que solo se remueve un poco en el mismo vaso donde se sirve.

Santo Spritz

Por el equipo de barra de Santo Bar de Pizzas.

Refrescante y liviano, ideal como aperitivo.

Santo Spritz por Santo Bar de Pizzas. (Foto: Gastronomique)

Ingredientes:

Aperol 50 ml

Cynar 30 ml

Sidra 30 ml

Soda 10 ml

Hielo y menta

Preparación:

En un vaso largo de cóctel se coloca el hielo, luego la medida de Aperol, el Cynar, la sidra, y por último se completa con la soda. Se decora con una hoja de meta. Ideal para pedir como aperitivo con una entrada de la carta.

Muy Chill

Por Mona Gallosi, bartender y dueña de Punto Mona.

Un cóctel con identidad argentina y perfil moderno.

El trago Muy Chill se puede probar en Punto Mona, el bar ubicado en Fraga 93. (Foto: Gastronomique)

Ingredientes:

Gin bosque nativo 60 ml

Cordial de piña 45 ml

Sidra pulku seca 40 ml

Perfume de cacao

Preparación:

Es un cocktail que se prepara directo en un vaso collins helado, con una barra de hielo perfecta. Sobre esta, servir gin bosque nativo, gin bien balanceado, a base de enebro salvaje patagónico. Cordial de piña, a base de piña, pieles de limón, agua de coco, cardamomo y ácido cítrico. Completar con sidra pulku seca, de producción orgánica del sur del país. Integrar todos los ingredientes, y lo terminar con perfume de cacao.

Vermú clásico con toque especial de sifón

Por Por el equipo de la barra de Sifón Sodería.

Tradición porteña con un giro aromático.

Vermú clásico de Sifón Sodería. (Foto: Gastronomique)

Ingredientes:

Vermú rojo 100 ml

Soda

Rodaja de naranja

Tintura de chai

Preparación:

Llenar el vaso con hielo y enfriarlo bien. Verter el vermú sobre el hielo. Completar con soda bien fría y decorar con rodaja de naranja. Sumarle el chai, detalle que le da un aroma especial.

Tónico Paz

Por Por el equipo de barra de Croque Madame Palacio Paz.

Elegante, frutado y muy visual.

Tónico Paz de Croque Madame Palacio Paz. (Foto: Gastronomique)

Ingredientes:

Gin 60 ml

Coulis de frutos rojos

Jugo de naranja 30 ml

Almíbar simple 15 ml

Preparación:

Para el almíbar, colocar ambos ingredientes en una cacerola a fuego medio. Dejar que rompa el hervor y apagar. Revolver un poco para disolver el azúcar y dejar enfriar. Para el cóctel colocar en un copón cubos de hielo hasta la mitad aproximadamente. En un mixer añadir algunos cubos de hielo con el resto de los ingredientes. Batir para que todo se integre y servir en el copón. Decorar con la cantidad de frutos rojos deseada, sumar la rodaja de naranja deshidratada y, si desea sumar un frescor extra, agregar un par de hojas de menta.

Sidra navideña (el comodín infalible)

La opción más simple y rendidora.

Ingredientes:

400 ml de sidra

2 duraznos

Hielo picado

Preparación: