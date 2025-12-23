7 tragos fáciles para hacer en Navidad y Año Nuevo

La mesa navideña ya no se explica solo por el vitel toné o el asado frío. En los últimos años, la coctelería ganó un lugar central en los festejos de fin de año, incluso por encima de algunos platos tradicionales. No es una moda pasajera: es parte de un cambio cultural que mezcla ritual, disfrute y sofisticación accesible.
Desde barras reconocidas de la Ciudad de Buenos Aires, referentes del sector compartieron recetas simples, con pocos ingredientes y pasos claros, pensadas para que cualquiera pueda lucirse como anfitrión. Acá, siete tragos fáciles que combinan técnica profesional y espíritu festivo.
Cócteles de autor que se hacen en minutos
Fachero
Por Santiago Lambardi, mixólogo y creador de la carta de cócteles de Hierro.
Un trago corto, intenso y elegante, ideal para abrir la noche.
Ingredientes:
- Vodka Smirnoff 30 ml
- Vermouth La Fuerza Blanco 30 ml
- Cynar 30 ml
Preparación:
- Enfriar un vaso mezclador con abundante hielo, revolver y descartar agua.
- Luego, agregar el vodka, el vermouth, el Cynar y revolver.
- Servir en vaso Old Fashioned con roca XL.
- Opcional de decoración: agregar un gajo de piña grillada.
Negroni
Por el equipo de barra de El Galpón de Tacuara.
Un clásico eterno que no falla en ninguna celebración.
Ingredientes:
- Gin 30 ml
- Campari 30 ml
- Vermouth Rosso 30 ml
Preparación:
- Colocar todos los ingredientes en un vaso estilo Old Fashioned con hielo abundante, remover un poco y culminar con una rodaja de naranja (no pasar la naranja por el borde del vaso, colocarla directamente en el cóctel).
- Tip: es importante no mezclar los ingredientes en la coctelera, es un cóctel muy clásico que solo se remueve un poco en el mismo vaso donde se sirve.
Santo Spritz
Por el equipo de barra de Santo Bar de Pizzas.
Refrescante y liviano, ideal como aperitivo.
Ingredientes:
- Aperol 50 ml
- Cynar 30 ml
- Sidra 30 ml
- Soda 10 ml
- Hielo y menta
Preparación:
- En un vaso largo de cóctel se coloca el hielo, luego la medida de Aperol, el Cynar, la sidra, y por último se completa con la soda.
- Se decora con una hoja de meta.
- Ideal para pedir como aperitivo con una entrada de la carta.
Muy Chill
Por Mona Gallosi, bartender y dueña de Punto Mona.
Un cóctel con identidad argentina y perfil moderno.
Ingredientes:
- Gin bosque nativo 60 ml
- Cordial de piña 45 ml
- Sidra pulku seca 40 ml
- Perfume de cacao
Preparación:
- Es un cocktail que se prepara directo en un vaso collins helado, con una barra de hielo perfecta.
- Sobre esta, servir gin bosque nativo, gin bien balanceado, a base de enebro salvaje patagónico.
- Cordial de piña, a base de piña, pieles de limón, agua de coco, cardamomo y ácido cítrico.
- Completar con sidra pulku seca, de producción orgánica del sur del país.
- Integrar todos los ingredientes, y lo terminar con perfume de cacao.
Vermú clásico con toque especial de sifón
Por Por el equipo de la barra de Sifón Sodería.
Tradición porteña con un giro aromático.
Ingredientes:
- Vermú rojo 100 ml
- Soda
- Rodaja de naranja
- Tintura de chai
Preparación:
- Llenar el vaso con hielo y enfriarlo bien. Verter el vermú sobre el hielo.
- Completar con soda bien fría y decorar con rodaja de naranja.
- Sumarle el chai, detalle que le da un aroma especial.
Tónico Paz
Por Por el equipo de barra de Croque Madame Palacio Paz.
Elegante, frutado y muy visual.
Ingredientes:
- Gin 60 ml
- Coulis de frutos rojos
- Jugo de naranja 30 ml
- Almíbar simple 15 ml
Preparación:
- Para el almíbar, colocar ambos ingredientes en una cacerola a fuego medio. Dejar que rompa el hervor y apagar. Revolver un poco para disolver el azúcar y dejar enfriar.
- Para el cóctel colocar en un copón cubos de hielo hasta la mitad aproximadamente. En un mixer añadir algunos cubos de hielo con el resto de los ingredientes. Batir para que todo se integre y servir en el copón.
- Decorar con la cantidad de frutos rojos deseada, sumar la rodaja de naranja deshidratada y, si desea sumar un frescor extra, agregar un par de hojas de menta.
Sidra navideña (el comodín infalible)
La opción más simple y rendidora.
Ingredientes:
- 400 ml de sidra
- 2 duraznos
- Hielo picado
Preparación:
- Picar los duraznos.
- Añadir en una licuadora la sidra con los duraznos.
- Si se desea que sea más dulce añadir el almíbar.
- Agregar el hielo picado. Triturar la mezcla y servir en vaso largo.