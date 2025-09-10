El músico internacional que festejó la derrota de Milei.

La victoria de Fuerza Patria sobre La Libertad Avanza dejó mucha tela para cortar y trajo repercusiones no solo a nivel nacional sino que también en el ámbito internacional, como es el caso de un reconocido músico que festejó la derrota de Javier Milei.

"The people of Argentina celebrating the defeat of fascist president Milei as left wins Buenos Aires province elections", publicó el famoso guitarrista Tom Morello en su cuenta de Instagram acompañado de un video de la gente festejando en La Plata y cantando la marcha peronista.

"La gente de Argentina celebrando la derrota del presidente fascista Milei contra la izquierda en las elecciones provinciales de Buenos Aires", sería la traducción del mensaje que compartió el músico, quién también suele lanzar críticas al gobierno de Donald Trump.

Tom Morello es un guitarrista, cantante y compositor conocido por ser integrante de las bandas Rage Against the Machine y Audioslave, así como por una larga carrera solista y acompañar en algunas giras a Bruce Springsteen. Es conocido por su activismo tanto arriba como abajo del escenario.

Lali reveló a quién le dedicó su canción Payaso

En primera medida, Pepe Ochoa le preguntó si "Payaso" estaba dedicado a Javier Milei, a lo que ella expresó: "A todos los payasos que están ahí, son todos unos payasos totales". "Milei es uno de ellos", mencionó al pasar Yanina Latorre, a lo que la cantante afirmó: "Por supuesto, él y toda esa gente, payasos totales". "Un chiste son", concluyó.

Cabe recordar que, además del último guiño con el 3% a Karina Milei, Lali en reiteradas oportunidades se burló del mandatario liberal. En anteriores ocasiones supo efectuar la típica pose de Milei con los pulgares para arriba, mientras que la canción "Fanático" también es un dardo per se hacía el jefe de Estado.