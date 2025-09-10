Charlie Kirk, minutos antes de ser baleado

El activista trumpista y cofundador de la organización juvenil conservadora Turning Point USA, Charlie Kirk, fue baleado esta tarde mientras daba una charla al aire libre en la Universidad del Valle de Utah, según informaron los organizadores del evento, citados por AP. Kirk fue trasladado a una unidad médica para recibir atención y por ahora su estado es "crítico" según apuntó un oficial de seguridad a AP.

Kirk se se mostró varias veces con el presidente Donald Trump y fue un eslabón clave para la recolección de fondos para las campañas políticas en los distintos estados. Minutos después de conocerse la noticia, el vicepresidente JD Vance posteó una foto con él en X y pidió: "Querido Dios, protegé a Charlie en estas horas oscuras".

Según AP, las fuerzas de seguridad ya detuvieron al presunto atacante.

El vicepresidente de Estados Unidos JD Vance junto a Charlie Kirk

Noticia en desarrollo