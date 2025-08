Luck Ra se rio del momento de susto que vivió en un show.

Luck Ra vivió un insólito momento en pleno recital, cuando se llevó un gran susto que no pudo ocultar ante sus miles de fanáticos. El cantante que forma parte del jurado de La Voz Argentina 2025 en Telefe se rio del gracioso momento que protagonizó en el escenario.

El intérprete de hits como Que me Falte Todo y La Morocha estaba en pleno show en una ciudad de Bolivia cuando unas de las máquinas que tiran humo desde el piso del escenario lo asustó, dado que estaba demasiado cerca de la misma. Luck Ra cantaba la BZRP Music Session 61, No Me Hago El Duro, Me Hago El Durísimo, cuando sucedió el momento del susto.

"Me cagué todo", soltó entre risas el cantante de cuarteto que está en pareja con su colega La Joaqui. Al mismo tiempo, cuando el video del momento vivido en vivo se hizo viral en las redes sociales, el propio músico reaccionó desde su cuenta de Twitter y escribió: "Jajaja casi me revienta en la cara", en alusión a la fuerza con la que salió el humo desde el escenario. Por supuesto que el hecho no pasó a mayores y solo fue un susto: después de ese momento, Luck Ra continuó con la interpretación de su canción sin problemas.

El equipo de Luck Ra en La Voz Argentina completo

Pablo Galve

Camila Rizo

Nicolás Cantellanos

Nicolás Armayor

Aylén Ñañez

Agustina Lazcano

Mateo Pintor

Alberto «Poppo» Rigoli

Lucía Lencina

Ayelén Desirée Salina

Federico Mestre

Avril Areste

Brandon Rivero

Micaela Mujica

Federico Heinrich

Nathalie Cajigal

Eduardo Desimone

Valentina Giaquinto

Juliana Annechini

Nicolás Behringer

Thomas Dantas

Emma Roach

Belén Sappia

Melanie Rosales

Lucas Barros

Jaqueline Medina

Nicolás Giménez

Leonardo Belmonte

Leonel Alegre

Participantes eliminados en las batallas de La Voz Argentina 2025

Michael Giménez

Lucas Campos

Patricia Cucchietti

Florencia Ibarra

La fuerte frase de Luck Ra hacia una concursante de La Voz Argentina

Una participante del Team Soledad llevó unas empanadas caseras al estudio de La Voz Argentina y les convidó a todos los jurados, quienes se mostraron deleitados con las habilidades culinarias de la mujer. Por su parte, Luck Ra le agradeció con una polémica frase: "Violeta, con todo respeto te lo digo: me cosería el culo para no cagar esta delicia".