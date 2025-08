El conductor de La Voz Argentina se cansó de los comentarios de Luck Ra y se la pudrió en vivo.

La Voz Argentina pasó por un incomodísimo momento tras un cruce entre Nico Occhiato y Luck Ra, conductor y jurado del certamen, respectivamente. Todo se dio a raíz de la elección del cordobés en una batalla, que tuvo a Lucas Campos vs. Mateo Pintor. Allí, el músico eligió a uno de los dos y luego quiso robar al otro, no respetando las reglas del programa. Tras escucharlo, el fundador de Luzu TV no lo perdonó.

"Pensé que por ahí lo robaban", aseguró Nico Occhiato tras la decisión de Luck Ra de dejar afuera a Lucas Campos. En ese momento, el propio cordobés preguntó: "¿Yo puedo robar?". Rápidamente, el conductor de La Voz Argentina lo cruzó con firmeza: "Basta de inventar reglas. Paren un poco".

Carpas de Salta de Los Cantores del Alba: letra del tema que cantaron en La Voz Argentina

Carpas de Salta

Las vuelvo a recordar

Bandoneón y guitarra

Zambas para bailar

Chicha y aloja

Vinito pa' tomar

Ramas de albahaca verde

Olor a Carnaval

Carpas de La Silleta

Campo Quijano y La Merced

Toda Salta de fiesta

¿Quién pudiera volver?

Agua Florida

Harina pa' jugar

Canastillas de flores

Todo pa'l Carnaval

Ellas alegres

Airosas a bailar

Ellos se hacen hilachas

De tanto zapatear