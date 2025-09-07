Fans de Gilda se reunieron en el Cementerio de la Chacarita.

Este domingo 7 de septiembre se cumplen 29 años del fallecimiento de la icónica cantante de la movida tropical argentina, Gilda. En ese contexto, decenas de fanáticos de la intérprete de hits como Se Me Ha Perdido un Corazón y No Es Mi Despedida se acercaron a la tumba de la artista en el cementerio de la Chacarita.

Con camperas y accesorios alusivos a su ídola puestos, los adeptos que el ícono de la cumbia cosechó en sus años con la música pusieron en la tumba cientos de flores. Fue el 7 de septiembre de 1996 que Gilda perdió su vida en un accidente de tránsito en Entre Ríos, cuando viajaba con su banda en su colectivo hacia el municipio de Chajarí.

Las fotos de los fans de Gilda en la Chacarita

Homenaje a Gilda. (Ph Kaloian Santos Cabrera)

