Murieron las uñas largas: el color en tendencia para uñas cortas que va a brillar este otoño-invierno 2026.

Las uñas largas ya no van a ser tendencia este otoño-invierno 2026. En vez de eso, las uñas cortas van a ser furor, especialmente en un color en particular que los expertos en manicuría recomiendan.

En los últimos años, las uñas cortas empezaron a ser un sinónimo de elegancia y naturalidad y ganaron terreno frente a las largas. “Las uñas cortas dominan porque reflejan cómo está evolucionando la belleza”, dice Olha Shtanhei, artista profesional de uñas, en diálogo con Real Simple.

"La estética actual se basa en la precisión, la moderación y la intención, y las longitudes más cortas muestran esas tres cosas. El foco ahora está en una forma impecable de la uña, un trabajo refinado de cutículas, color saturado y un acabado perfecto”, añade.

El color en tendencia para uñas cortas que va a ser viral este otoño-invierno 2026

Borgoña quemado

El color de uñas en tendencia para este otoño-invierno 2026 es el borgoña quemado. Es como el bordó, pero potenciado y bien oscuro: un rojo vino, con sutiles subtonos marrones.

Uñas borgoña en tendencia para este otoño-invierno 2026.

Es intenso y saturado, pero no se siente “forzado” o disfrazado. “Me encanta porque se ve poderoso sin esforzarse demasiado”, dice Shtanhei. “En uñas cortas, el borgoña profundo se ve concentrado y refinado. La superficie limitada hace que el color parezca más denso e intencional, y enmarca la forma de la uña", detalla.

Cómo pedírselo a tu manicura

Lo ideal es que lleves una foto del color específico que querés, ya que los tonos pueden variar. Pedí unas uñas cortas, para que sean más delicadas. Podés pedirlas ovaladas, almendradas o bien cuadradas.

También es importante prestar atención a los detalles que hacen la diferencia. Asegurate de que trabajen bien las cutículas y logren un acabado prolijo, ya que en uñas cortas todo se nota más. Por último, pedí que te coloquen un brillo para fijar el color y que se vea más cuidado.