Chau pelo lacio: 3 peinados boho chic en tendencia para esta primavera 2025.

Hay tres peinados boho chic que van a ser furor esta primavera 2025. Esta temporada, los peinados de los 70s van a estar más en tendencia que nunca. El Clean Girl Look, con sus colitas de pelo tirantes, sus peinados de gel y los lacios perfectos ya no van más. Ahora, la tendencia es ir por lo natural, lo despreocupado y lo efortless.

Así como en la moda vuelven las camisas blancas bohemias, la ropa holgada, los chalecos, las botas texanas, los flecos y las chaquetas y carteras marrones de gamuza, esto también se va a ver reflejado en el cabello. Por esta razón, vuelven los cortes desmechados y los peinados simples, sin geles, abrazando a los rulos, el frizz y las ondas naturales.

3 peinados boho chic en tendencia para esta primavera 2025

1. Dos trenzas sueltas y flojas

Las trenzas van a volver, pero esta vez, sin geles ni intentando parecer perfectas. Las dos trenzas van a ser tendencia esta temporada primaveral, y en vez de tirantes, flojas y luciendo el flequillo y la textura natural del pelo. Es un peinado que refleja inocencia, dulzura y feminidad. Además, lo mejor es que son muy fáciles de hacer.

Peinados boho chic en tendencia para esta primavera.

2. Media colita con lazo

La media colita con lazo también va a ser tendencia esta temporada primaveral. Se trata de un peinado clásico, elegante y que nunca falla. Los lazos, ya sea gomitas de pelo compradas que vienen con moños pegados, o cintas tradicionales, se van a estar viendo mucho y en todos los colores.

Peinados boho chic en tendencia para esta primavera.

3. Pelo suelto con dos trenzas finitas en el frente

Otro peinado que se va a ver mucho es el cabello suelto con dos trenzas finitas en la parte de los mechones delanteros, dándole protagonismo al rostro. Ya sea que tengas o no flequillo, quedan muy delicadas. Podés atarlas con gomitas de plástico pequeñas para que quede más sutil. Si tenés ondas o rulos, no te las planches, ya que forman parte de la estética boho.