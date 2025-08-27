Así son las uñas que usó Taylor Swift en sus fotos de compromiso: la tendencia para este 2025, según una manicura.

Las uñas que Taylor Swift usó en sus fotos de compromiso se volvieron virales y según expertas en manicuría, van a ser la tendencia para este 2025 y 2026. El anuncio de casamiento de Taylor con Travis Kelce estalló en las redes sociales y generó furor entre todos sus fanáticos. Más tarde, expertos en uñas analizaron su manicuría.

En las fotos, se puede ver a Taylor con unas uñas muy naturales y el anillo de compromiso que le dio Travis, con un Old Mine Brilliant Cut de 8 quilates. Elle Gerstein, experta en uñas de celebridades en Nueva York, explicó en Real Simple: "La manicura de compromiso de Taylor Swift transmite un encanto suave y vintage. Pensá en tonos apagados, una forma delicada y ovalada, y un esmalte atemporal que se siente tanto clásico como romántico".

"El look canaliza la estética de una película en sepia con un toque moderno”, suma. Aunque pueden parecer unas uñas muy simples, ya que no llevaban ningún color encima, la experta en manicura asegura que se trata de un diseño de uñas clásico, atemporal, vintage y delicado, al que llamó "Vintage Glass". “La inspiración viene del anillo y del engaste que él eligió, figurativa y físicamente", dice Gerstein.

Cómo hacerse en casa las uñas "Vintage Glass" de Taylor Swift

Gerstein explica que el tono de uñas de Taylor es un jelly rosa claro con matices neutros y acabado lechoso. “Las manicuras tipo ‘vidrio vintage’ vienen con fuerza y estamos listos para ellas”, sumó. Para esto, necesitás limarte las uñas en forma ovalada, cortas y luego aplicar unas dos o tres capas de algún esmalte rosa claro que tengas. Tiene que ser un rosa transparente, no denso, y que tenga un acabado lechoso. Por último, podés añadirle una capa de brillo transparente adicional.