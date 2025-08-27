El compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce crea revuelo en el Abierto de EEUU

FOTO DE ARCHIVO: Tenis - Abierto de EEUU - Flushing Meadows, Nueva York, Estados Unidos - 8 de septiembre de 2024 La cantante Taylor Swift y el jugador de los Kansas City Chiefs Travis Kelce son vistos antes del partido final entre el italiano Jannik Sinner y el estadounidense Taylor Fritz

Iga Swiatek, seis veces ganadora de Grand Slam, tuvo otro motivo para alegrarse tras su victoria en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos el martes, después de que la "Swiftie" declarada desbloqueara su teléfono para descubrir que su ídolo del pop Taylor Swift había encontrado a su media naranja.

La megaestrella de la música anunció el martes que se había comprometido con el ala cerrada de la NFL Travis Kelce, tras años de desamores que han sido material de oro para su colección de discos de platino.

La jugadora polaca Swiatek dijo que vio la noticia en cuanto Swift la publicó y entró en su rueda de prensa enviando mensajes de texto a sus amigos para correr la voz.

"Ella lo publicó cuando yo terminaba", dijo Swiatek. "Quizá no sea coincidencia".

Swift y Kelce, cuyo anuncio obtuvo más de 18 millones de "me gusta" en Instagram, encabezaron la lista de estrellas del público en la final masculina del año pasado, donde Jannik Sinner aseguró un "verano cruel" para otro Taylor -Fritz- en una derrota en tres sets.

Su perdurable atractivo en Flushing Meadows quedó patente cuando la locutora y jugadora retirada Mary Carillo interrumpió su comentario del partido de primera ronda del número uno del mundo, Sinner, para anunciar la noticia: "¡Taylor Swift se ha comprometido!".

Su copresentador, el retirado Jim Courier, ganador de cuatro grandes, respondió secamente: "¿Con un nuevo disco?".

La notícia se extendió por la soleada plaza hasta la mesa de ESPN, donde los periodistas interrogaron a Swiatek, campeona en 2022, para conocer su reacción, tras su victoria en la primera ronda sobre la colombiana Emiliana Arango.

Swiatek, segunda en la clasificación mundial, dedicó casi la mitad de la rueda de prensa posterior al partido a responder a las preguntas sobre las estrellas.

"Me alegro por ella, porque se merece lo mejor", dijo Swiatek. "Obviamente, ha tenido muchos novios, lo sabemos todo. Así que espero que este se quede para siempre. Travis parece un buen tipo".

A la pregunta de si respondería a una "pregunta que no fuera sobre Taylor", Swiatek respondió con un tono inexpresivo: "No".

Con información de Reuters