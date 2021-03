Al actor no le gustó la devolución de Martitegui y se lo hizo saber.

El calor de las hornallas y de MasterChef Celebrity puede llevar a momentos calientes. Ya sucedió entre Andrea Rincón y María O'Donnell y anoche se volvió a vivir una tensa situación, esta vez entre Germán Martitegui y Gastón Dalmau. El intercambio de opiniones terminó con un silencio del reconocido chef seguido por un seco comentario antes de que pruebe el plato del actor: "No te voy a seguir contestando".

Definitivamente no fue una buena noche para Gastón Dalmau. El comienzo de la semana lo encontró compitiendo por llegar al "miércoles de beneficios" contra Candela Vetrano, Flavia Palmiero, Fernando Carlos, Daniel Aráoz, Sol Pérez y María O'Donnell. El "bingo gastronómico" que les propuso el jurado contenían los utensilios, ingredientes y métodos de cocción que los participantes debían utilizar durante el desafío.

El plato que decidió preparar Dalmau con lo que le tocó en el bingo fue un carré de cerdo con croquetas de arroz y lentejas, crema de choclo y salsa de crema con lima. El primero de los jurados en acercarse a probar la preparación del actor fue Germán Martitegui, que lo cruzó desde un comienzo. "Ya te digo que esto está seco", comenzó criticando el reconocido chef inclusive antes de probar bocado.

"Hay una regla que es muy simple, pensá que cada bocado de carré tiene que tener un poquitito de croqueta, un poquitito de maíz y un poquitito de salsa. Es como muy simple pensar las cantidades de un plato", explicó Martitegui. Pero a Dalmau no le gustó la crítica y se lo hizo saber: "Sí, por ahí para vos que trabajás en la cocina". El jurado guardó un momento de silencio y le respondió: "No te voy a seguir contestando".

Ya en el backstage y directo a la cámara el ex Casi Ángeles volvió a apuntarle a Martitegui: "Vos trabajás de esto, yo no". La devolución del plato de Dalmau no fue la mejor: alabaron la salsa y la combinación del carré pero las croquetas eran "un cascote". Finalmente, el actor se llevó el delantal gris y tendrá que volver el jueves en el desafío de los peores platos junto a Daniel Aráoz y Fernando Carlos. Ahí batallarán por ser el único que se salve de llegar a la gala de eliminación del próximo domingo.

El certamen lleva dos competidores eliminados. El primero fue el ex futbolista Mariano Dalla Líbera y el último domingo el que debió abandonar las hornallas de MasterChef Celebrity fue el cantante Cae, que en los últimos días aseguró que el jurado tenía favoritos entre los participantes. Esta noche se definirán quiénes serán los restantes famosos que llegarán al "miércoles de beneficios" y quiénes deberán ir al "jueves de última chance".