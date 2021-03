Un tenso momento se vivió al aire de MasterChef Celebrity. En el juego de equipos con capitanas al mando, la líder María O'Donnell recibió un duro golpe por parte de Andrea Rincón: la actriz se quejó por la falta de atención que su colega le brindó al momento de necesitar ayuda, y se lo hizo saber de forma inmediata: "Hace una hora que estoy buscándote"

"Perdonable, Andre, la próxima buscame", fue la respuesta de O'Donnell, y al instante la periodista agregó sobre el plato de Rincón: "Falta jengibre, azúcar". En ese momento, y tras oír que el ingrediente dulce estaba entre las peticiones de la capitana, Andrea explotó de furia ya que minutos antes había recibido una orden completamente diferente: "¿Azúcar? Te grité y me dijiste que no".

"Diez veces te grité 'María, María, María' y cuando te pido la directiva, me la pasás toda mal", exclamó Andrea Rincón. Del lado de O'Donnell, la periodista sólo atinó a pedir disculpas y aclarar su mal entendido: "Tenés razón, ahora me acuerdo perfecto. Ella se angustia sintiendo que no va a llegar. Y yo siento que lo mejor que puedo hacer en ese momento es sacarla de esa angustia, que es mi rol como capitana".

Luego de algunos minutos, Rincón continuó reclamándole a O'Donnell por el furcio cometido instantes atrás y nuevamente la periodista le suplicó perdón: "Perdoname, Andre. Salgamos de ahí porque sino... Lo importante es que estoy para ayudarte. Dale, Andre, que tenemos que ir a lo próximo". De parte de la actriz, la misma no tuvo reparos en sentenciarla con la siguiente frase: "No me apures, no me corras, porque no puedo".

Dalla Libera se calentó con Martitegui tras ser eliminado de MasterChef

La primera gala de eliminación en la segunda temporada de MasterChef Celebrity Argentina ya finalizó y el certamen ya tiene a un famoso fuera de competencia. El mismo es Mariano Dalla Libera, el ex futbolista de Platense, Racing Club y River Plate (entre otros) que no logró contentar al jurado con su pastel de papas ni con las croquetas que acompañaron al plato principal.

Tras su partida, el "Loco" se subió al taxi de Robertito Funes Ugarte (quien conduce Taxi-Chef en la medianoche de los domingos por Telefe, para llevar a su casa a cada eliminado de la competencia culinaria). Ya en camino a su barrio, Dalla Libera exhibió su malestar y no pudo ocultar su bronca por no poder avanzar a la siguiente instancia de MasterChef.

Ya en la vía pública y con el "Turco" García de invitado al programa, Dalla Libera le comentó a su amigo cuál fue el menú elegido y cómo lo llevó adelante: "Hice un pastel de cerdo, le metí todo. Aceituna, cebolla, ajíes, pimentón dulce. La papa, lo gratiné. Me dijo que era un ladrillo de papa. ¿Pero vos qué te creés?".

Al ser consultado por García sobre quién le expresó que su plato "era un ladrillo de papa", el ex jugador de Platense eligió mencionar a Germán Martitegui haciendo alusión al ex entrenador de la selección nacional de fútbol masculino: "Sampaoli".