"Quien deja las cocinas de MasterChef Celebrity es Mariano", así anunció Damián Betular que el ex futbolista fue el primer eliminado de la segunda temporada del certamen que lleva a los famosos a la cocina.

Si bien Fernando Carlos, Hernán Montenegro y Mariano Dalla Libera quedaron entre los 3 candidatos a abandonar el certamen dado que, según les explicó Damián Betular, no hicieron bien ni las croquetas ni el pastel de papa, y el ex mediocampista de River tuvo que dejar su delantal en el estudio.

Pese a la mala noticia, Dalla Libera destacó: "Soy un bendecido de estar acá y compartir con este grupo de excelentes personas con las que nos fuimos conociendo día a día. Todo continúa".

El jurado Germán Martitegui lamentó su salida, pero le brindó palabras de aliento. "Te conocimos poco y, por lo que vemos, tenés una disciplina deportiva que podés aplicarla a la cocina. Espero que la sigas utilizando, fue un placer conocerte", expresó.

Ante sus compañeros de certamen, el ex futbolista celebró: "Fui feliz de estar acá en un año después del año que pasamos. A ponerle garra. No soy un Masterchef, soy un aprendiz de cocinero".

Bajo la impiadosa evaluación del jurado compuesto por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, los participantes dejaron todo en la cocina en el desafío que implicaba el diseño y la cocción de un pastel de papas para no abandonar la competencia. Si bien el platillo no era difícil, tenía que ser presentado a la perfección. Mariano Dalla Libera no pudo lucirse con su performance y fue el primero en abandonar la segunda edición del reality que se quedó con el rating del prime time.

Los mejores y peores platos de la noche

El jurado Hernán Martitegui le anunció a Sol Pérez y a Alex Caniggia que sus platillos fueron los mejores de la noche y los candidatos a quedarse afuera se redujeron.

Luego, CAE, Andrea Rincón y Daniel Aráoz "no lograron los mejores resultados, pero lograron mantenerse vivos", según anunció Donato de Santis y quedaron a salvo de la eliminación.

La renuncia de Fede Bal

La gran sorpresa de MasterChef Celebrity 2 fue la inclusión de Fede Bal como reemplazo de Carmen Barbieri, quien fue internada a causa de una neumonía bilateral en el inicio de las grabaciones del reality. En la primera gala de eliminación, su hijo anunció que dejará su participación de lado para enfocarse en su rol de host digital del certamen de cocina tras asegurar que no se encuentra “mentalmente preparado” para seguir cocinando.

La gala de eliminación de MasterChef Celebrity 2 se quedó con el rating

Al iniciarse la primera gala de eliminación de la segunda edición del reality de cocina, el programa hizo un pico de 15.5 puntos de rating. Momentos más tarde, cuando la contienda se puso más tensa entre los participantes tras el anuncio de que al plato que estaban cocinando tenían que agregarle unas croquetas.

Cerca del final, en el instante en el que sonó la chicharra y los famosos tuvieron que poner sus platos anteel jurado, la medición siguió subiendo y tocó los 17.6 puntos de rating. Hacia el momento de la eliminación el puntaje siguió incrementándose y superó los 18 puntos.

Por su parte, El Trece se mantuvo mucho más abajo que su principal contrincante con 4.3 puntos.