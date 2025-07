Frano está penúltimo en el campeonato.

A pesar de que no hubo acción en el Turismo Carretera el fin de semana pasado, sí se vivió la cuarta fecha del TC Pick Up en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata, donde el ganador fue Agustín Canapino. Ahora bien, lo destacado de la jornada no fue la victoria del oriundo de Arrecifes, sino el grave accidente que sufrió Agustín Martínez, cuya Ford se volcó y dio varias vueltas tras un contacto con el coche de Matías Frano.

El suceso se dio cuando quedaban dos vueltas para el cierre de la carrera e hizo que el piloto de Martínez Competición deba ser hospitalizado, aunque afortunadamente no sufrió heridas de gravedad. Ahora bien, el incidente quedó anotado por los comisarios de la ACTC, que este martes lanzaron un comunicado en el que se confirmó la suspensión provisoria de Frano, que debería presentarse ante la CAF para resolver su situación.

“Aplicar al piloto Matías Frano la sanción de suspensión provisoria, por maniobra peligrosa contra la TC Pick Up N° 15, perteneciente al piloto Agustín Martínez, provocando el vuelco del mismo durante la competencia final disputada el día 29 de junio, en el Autódromo Roberto Mouras de la ciudad de La Plata”, comenzó el comunicado. Además, programó una cita para que el oriundo de Ciudad Madero asista la CAF el próximo martes 8 de julio a las 15:30 horas.

Cabe mencionar que Martínez ya recibió el alta y que, durante su estadía en la clínica, recibió la visita de Frano, que en diálogo con Carburando dio más detalles: “Estaba sonriente, con la cara hinchada, pero de salud bien. Me dejo tranquilo que estaba bien de salud. En este momento también estoy hablando, le están haciendo los estudios, falta el oftalmólogo y le dan el alta”, mencionó este lunes, antes de que el entrerriano reciba el alta médica.

Así están las posiciones en el TC Pick Up tras la cuarta fecha

Mariano Werner: 157 puntos. Juan Pablo Gianini: 151,5. Andrés Jakos: 125. Matías Rodríguez: 124,5. Nicolás Impiombato: 119,5. Agustín Martínez: 113. Juan José Ebarlín: 112,5. Tobías Martínez: 107,5. Hernán Palazzo: 101,5. Gastón Mazzacane: 100,5. Nicolás Pezzucchi: 96. Agustín Canapino: 95,5. Germán Todino: 94. Javier Jack: 92. Mauricio Lambiris: 90. Ignacio Faín: 89. Diego Azar: 80,5. Diego De Carlo: 59. Tomás Abdala: 52,5. Matías Frano: 51,5. Leandro Mulet: 42,5.