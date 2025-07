Perder el título de la F1 no sería un fracaso, dice Lando Norris

Foto de archivo del piloto de McLaren Lando Norris en el podio tras ganar el GP de Austria de la F1

Lando Norris dijo que no consideraría un fracaso su temporada 2025 si no logra ganar su primer título mundial de Fórmula Uno.

Norris recortó a 15 puntos la desventaja con su compañero de McLaren y líder del Campeonato de Pilotos, Oscar Piastri, al ganar el Gran Premio de Austria el fin de semana y llega a la carrera en Silverstone diciendo que es un mejor piloto que hace un año a pesar de algunos errores.

El piloto de 25 años empezó la temporada como favorito al título, pero se ha visto eclipsado por su compañero de equipo, que ha ganado cinco grandes premios frente a los tres de Norris. Ahora parece cada vez más una disputa entre dos, con Max Verstappen a 46 puntos de Norris.

En caso de no ganar la corona de pilotos, "tendría que decir que no tuve éxito en lo que era mi objetivo, pero no creo que se pueda calificar de fracaso porque no creo que haya fallado en nada".

"Siento que quizás no estuve a la altura de lo que creía que podía haber hecho o del nivel que debería haber alcanzado en ciertos momentos".

Norris se ha visto perjudicado por errores tanto en clasificación como en carrera, pero dominó el fin de semana en Spielberg y aguantó el desafío de su compañero de equipo durante toda la carrera.

"Sin duda creo que he mejorado", dijo. "Puede ser muy fácil decir lo contrario desde fuera porque he cometido algunos errores más. Pero ciertamente siento que soy un piloto más completo".

(Editado en español por Javier Leira)