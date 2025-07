Desenfrenados: más allanamientos y 7 detenidos en total por "amenazas" contra Espert

Cuatro personas fueron detenidas este miércoles durante una serie de allanamientos realizados por la Policía Federal Argentina en el marco de la causa que investiga presuntas amenazas contra el diputado nacional José Luis Espert, incluida una situación de vandalismo con excremento animal en su domicilio el 17 de junio último, que ya había desatado otras tres detenciones, entre ellas una funcionaria bonaerense que fue trasladada a un penal federal, una decisión criticada por excesiva por sus abogados. Desde la oposición, además, denunciaron persecución política.

Entre los nuevos detenidos figura Eva Carina Alejandra Mieri, presidenta del Concejo Deliberante de Quilmes, cuya vivienda también fue allanada con orden de presentación de documentación. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, escribió en su cuenta de X: "La concejal tira caca, detenida. De día, concejal de Quilmes. De noche, planificaba y ejecutaba ataques a opositores y sus familias. Ella y todos sus cómplice ya lo saben: las hacen, las pagan".

Los operativos estuvieron a cargo de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de San Isidro, bajo la órbita del Departamento Federal de Investigaciones. Las órdenes fueron libradas por el Juzgado Federal 1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, con intervención de la Secretaría N.° 2, encabezada por Juan Cruz Schillizzi.

Los procedimientos se desarrollaron en domicilios ubicados en las localidades de Quilmes, Florida, Villa Martelli e Ingeniero Maschwitz, y como resultado fueron arrestadas tres mujeres y un hombre, todos mayores de edad, lo que eleva a siete el número total de detenidos en la causa.

La semana pasada, Bullrich había anunciado la detención de una funcionaria del gobierno de la provincia de Buenos Aires. "A la mañana trabaja en el Ministerio de la Mujer y de la Diversidad de la PBA y a la noche tira caca a la casa del diputado Espert. Un Ministerio con presupuesto enorme y los únicos resultados son mantener delincuentes", informó en aquel momento.

Esta tarde, diputados y senadores de Unión por la Patria hicieron una conferencia con los abogados que llevan las defensas de los detenidos y sus familiares. El panorama es crítico: el abogado Diego Molea denunció que en el país "no rige el estado de derecho" y criticó que las causas estén tramitando en el juzgado federal cuando deberían hacerlo en el juzgado de faltas de cada uno de los municipios. También criticó las detenciones preventivas y recordó que las mismas son para casos excepcionales donde hay riesgo de fuga del acusado o de injerencia en la causa.

"No puede haber personas detenidas en un país con democracia donde rige el estado de derecho", protestó el abogado y denunció que los detenidos están incomunicados. "Nos preocupa el exceso punitivista de establecer las detenciones e incomunicaciones no como una excepción sino como la regla", evaluó y agregó que el grupo de abogados pidió la excarcelación.

Repercusiones de la oposición: "Totalmente ilegal"

Durante el miércoles, dirigentes opositores al gobierno de Javier Milei repudiaron las detenciones. Uno de ellos fue el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, quien escribió en sus redes sociales: "Acompañamos el reclamo de Mayra Mendoza por la presidenta del Concejo Deliberante de Quilmes, Eva Mieri, a quien tienen incomunicada hace horas. Lo que está pasando es totalmente ilegal y peligrosamente autoritario. Vamos a enfrentar estos ataques a la participación política y la convivencia ciudadana".

Horas antes, Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, había expresado: "Todo completamente ilegal y antidemocrático, dentro de 'la investigación' que tiene detenida a Alessia en Ezeiza, desde hace una semana, por un pasacalle y un poco de bosta en la vereda del protegido diputado José Luis Espert. No es investigación: es persecución a la militancia política. No es justicia: es impunidad para la mafia. No es delito: es meter miedo y paralizar".

También se sumó el dirigente del Frente Patria Grande y ex precandidato presidencial de Unión por la Patria, Juan Grabois, quien expuso la contradicción entre el discurso de Espert y el accionar del Gobierno en este caso. "El hombre duro de la provincia de Buenos Aires, el narcofriendly Espert, fue con lágrimas de facho a esconderse abajo de la pollera de mamá Estado que tanto odia para que lo defienda de unas chicas que supuestamente pusieron un pasacalle y ensuciaron la vereda de su mansión. Pusilánime", publicó en su cuenta de X.