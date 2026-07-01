Una marca china lanzó un plan de ahorro para uno de sus mejores SUV: cuotas, precios y beneficios

El plan de pago para un SUV chino híbrido.

Leapmotor, la automotriz china que forma parte del Grupo Stellantis, acaba de lanzar en Argentina un plan de ahorro para su SUV compacto ultra híbrido B10. Esta iniciativa se suma a la oferta de otra marca china, JAC, que también cuenta con planes de ahorro para vehículos 0 km en el mercado local.

El plan de Leapmotor para el B10 contempla 84 cuotas bajo la modalidad 80/20, con una cuota inicial de 383.471 pesos. Además, las adjudicaciones se realizan en las cuotas 4, 6, 9 y 12 mediante la integración del 20%, lo que permite a los interesados acceder al vehículo en tiempos relativamente cortos. Como incentivo adicional, la empresa ofrece una bonificación del 50% en el seguro del B10 durante los primeros tres meses.

Cuanto cuesta el B10 de Leapmotor

El precio del SUV B10 se estableció en 31.990 dólares, un valor competitivo para un modelo híbrido que busca acercar la movilidad electrificada a más personas a través de un sistema de financiación tradicional en Argentina. En su primera semana de preventa, Leapmotor reservó el 70% de las unidades previstas para el mes, un indicio claro del interés que despertó este vehículo.

Leapmotor no es una marca cualquiera dentro del Grupo Stellantis, que en Argentina también incluye a Citröen, DS, Fiat, Jeep, Peugeot y Ram. En su país de origen, China, la firma ha registrado récords históricos en entregas mensuales. En mayo, vendió 81.569 unidades, lo que representa un aumento interanual del 81%, y lideró por cuarto mes consecutivo la clasificación de startups de vehículos con nuevas energías.

Actualmente, Leapmotor se ubica en el tercer puesto en ventas entre marcas chinas, solo detrás de BYD y Geely, con la expectativa de superar a esta última en junio. En 2025 comercializó cerca de 600.000 vehículos y proyecta alcanzar un millón para 2026, consolidándose como un actor clave en el mercado de autos eléctricos e híbridos.

Los planes de ahorro de JAC

Por su parte, JAC es otra marca china que también ofrece planes de ahorro en Argentina, con una propuesta que abarca una amplia gama de modelos, desde el económico JS2 hasta el híbrido enchufable JS6 PHEV y la pickup T9 Luxury. Su sistema se caracteriza por cuotas planas, sin esquemas reducidos ni escalonamientos complejos, y también utiliza sorteos o licitaciones para las adjudicaciones.

Por ejemplo, el plan de ahorro para el JS2 tiene un precio total de $33.097.225, que supera el valor de lista oficial (US$ 20.900 o $31.350.000 al tipo de cambio oficial). La cuota mensual es de $477.091,67, con la modalidad de adjudicación por sorteo o licitación, lo que ofrece una alternativa diferente a la propuesta de Leapmotor.