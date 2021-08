Tras los rumores de peleas en La Voz, Jacinta Sandoval rompió el silencio

El rumor indicó que Jacinta Sandoval y Jéssica Amicucci se pelearon a la salida de La Voz Argentina.

Jacinta Sandoval y Jéssica Amicucci son dos de los tantos participantes de La Voz Argentina que más controversia generaron en Internet. Jacinta, por los rumores de que está “acomodada” en el reality show por ser una conocida de la actriz Stefanía Roitman, novia de Ricky Montaner, uno de los músicos que forman parte del jurado en el programa. Jéssica, por su parte, generó una avalancha de memes en las redes sociales por haber mandado al frente a una compañera, diciendo que ella no se había querido juntar a ensayar.

Ésta última situación fue la que más chistes y comentarios trajo en las redes, y cuando Jéssica tuvo que enfrentarse con Sandoval durante la cuarta etapa del programa, sus seguidores advirtieron que podría tener las mismas actitudes con su nueva compañera. Además de las especulaciones y las bromas, un usuario de Twitter desató un rumor de que, efectivamente, Jacinta y Jéssica habían tenido un fuerte enfrentamiento y que se habían agarrado de los pelos.

Más tarde, Jacinta salió a desmentirlo todo a través de sus historias de Instagram. “Mientras estoy trabajando me están llegando links de gente que me pasan ‘noticias’, con muchas comillas, que no son más que fake news sobre que tuvimos un encuentro violento Jéssica y yo”, expresó la artista en sus redes. “Esas cosas son puras boludeces porque la verdad que el tiempo que compartimos con Jéssica, que fue muy cortito, fue muy hermoso”.

“Ella me enseñó mucha data de la música, ella es profesora. Yo le hablé de sus cejas, intercambiamos data”, agregó Jacinta, fundadora de Chapa y pintura, su emprendimiento en donde realiza tratamientos estéticos para cejas y pestañas, en donde se cree que conoció a Stefi Roitman. “Y si quieren decir algo, digan que pueden venir a hacerse chapa y pintura si quieren potenciar en cejas y pestañas”, aprovechó Sandoval, a modo de promoción de su trabajo.

El rumor sobre la pelea entre Jéssica y Jacinta

Todo empezó cuando un usuario de Twitter, a modo de chiste, publicó: “Jéssica con Jacinta a la salida de La Voz Argentina”, junto con una foto de dos mujeres agarrándose de los pelos en la calle. Al rato, un participante del programa y miembro del team Lali Espósito, citó el tweet y escribió: “Casi literal. 100% real no fake”. Aparentemente, el tweet se viralizó rápidamente, porque no mucho tiempo después, Nicolás lo eliminó, pero ya había sido tarde: miles de cuentas habían difundido una captura de pantalla.