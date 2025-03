Varios famosos argentinos apuntaron contra el gobierno de Milei y Patricia Bullrich.

La brutal represión ejercida desde las fuerzas de seguridad nacionales el pasado 12 de marzo en la marcha en reclamo por el aumento en las jubilaciones y por el acceso a los medicamentos generó en muchos argentinos consternación y bronca. Muchas personalidades de la televisión no se callaron y se pronunciaron sobre lo sucedido en sus redes sociales, con contundentes mensajes al actual gobierno de Javier Milei.

Todos los miércoles los jubilados marchan ante el Congreso de la Nación por una mejora en sus haberes y en esta ocasión fueron acompañados por los hinchas de todos los clubes de fútbol argentino, como símbolo de unión del pueblo en la lucha por los derechos de las personas de la tercera edad. A pesar de esta premisa pacífica, alrededor de las 16 avanzaron contra los manifestantes y reprimieron con camiones hidrantes y gases.

Al viralizarse videos de los brutales e injustificados ataques de la policía a los manifestantes, algunos de ellos muy crudos y explícitos, muchas personalidades del espectáculo hicieron oír sus voces. Dalma Maradona fue una de las actrices que se pronunció, con una foto de su padre y la frase: "Hay que ser muy cagón para no defender a los jubilados". Por su parte, Lali Espósito compartió un video que muestra cómo un policía empuja y tira al piso a una jubilada, con emojis de alarma en su posteo.

Ángela Torres fue más contundente y apuntó de manera directa contra el gobierno de Javier Milei y la gestión de Patricia Bullrich como Ministra de Seguridad: "Salen a manifestarse y los reprimen así. No se puede ser tan basuras", escribió. Además, compartió un posteo que decía: "Miles de policías que no están donde deberían por perseguir a viejo que no tienen ni medicamentos. Hijos de puta".

Griselda Siciliani también fue tajante a la hora de referirse a lo ocurrido ayer en las inmediaciones del Congreso de la Nación: "Mierdas", escribió como reacción al video viral de la jubilada empujada hacia el asfalto. Celeste Cid habló sobre el tema en una de sus historias de Instagram y soltó: "No hay palabras. Duele el corazón al ver lo que hay que ver. No aceptemos vivir en un mundo anestesiado".

La represión del 12 de marzo.

La Policía detuvo a 98 manifestantes en la marcha de jubilados

Pasadas las 16, se activó el protocolo antipiquetes en la marcha de jubilados y las fuerzas de seguridad comenzaron a reprimir a los manifestantes. Fuentes oficiales confirmaron que las fuerzas detuvieron a 98 personas en la zona del Congreso y que al menos nueve manifestantes están heridos "con lesiones en el cráneo producto del impacto de una cápsula de gas lacrimógena".

De acuerdo a la Policía de la Ciudad, 86 de los detenidos fueron demorados por Policía de la Ciudad. El SAME, por otro lado, reportó que llegaron 15 heridos a los hospitales Argerich y al Ramos Mejía, uno en estado grave.

Al mismo tiempo, la CTA Autónoma pudo identificó al menos a 16 detenidos. La lista que difundió la CTA es: Stefan García Hernández, Alejandro Tobaro, Fernando (hincha de Excursionistas), Vanesa Pompón, Pablo (hincha de Ferro), Narella Pompeo, Jorge Cabrera, Mauricio Grainio, Luis de la Vega, Darío Martín, Mauricio Giménez, Pedro Forchi, Franco Campos, Iván Nicolás Bustamante, Guillermo (de González Catán) y Juan Manuel Vega.