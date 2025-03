Con apoyo de hinchadas y sindicatos, llega la marcha de jubilados más masiva de la era Milei

Después de meses y meses de movilizaciones semanales, y tras reiteradas represiones de las fuerzas de seguridad, las organizaciones de jubilados por fin contarán con el respaldo de otros sectores de la sociedad este miércoles. Estarán frente al Congreso de la Nación, acompañados por hinchas de clubes argentinos, partidos políticos, sindicatos y la CGT.

Cuando los manifestantes lleguen al parlamento, a las 17, la Cámara de Diputados estará debatiendo los proyectos vinculados a la estafa cripto promocionada por el presidente Javier Milei y la declaración de emergencia en Bahía Blanca. Más allá de posibles mociones de privilegio que pidan los diputados para hablar sobre la movilización de jubilados, es posible que, de repetirse la represión de las últimas semanas, legisladores opositores imiten su accionar durante otras represiones en el lugar y se levanten de sus bancas para ir la marcha.

Si bien en 2024 las fuerzas de seguridad, amparadas en el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich, habían reprimido algunas de las rondas frente al anexo del Congreso, esa respuesta había cesado hacia el fin del año. Pero en 2025, en la última semana de febrero, la represión volvió y más fuerte que antes: efectivos de fuerzas nacionales se apersonaron en el Congreso y gasearon jubilados y trabajadores de prensa que estaban cubriendo la protesta.

Las imágenes de la represión de febrero dieron vueltas por las redes y, finalmente, otro sector se sumó a marchar con los jubilados, los más perjudicados por las políticas de ajuste del gobierno de Milei. Se trató de un puñado de hinchas de Chacarita que, en apoyo un hincha de su club que había sido víctima de la represión en una de estas movilizaciones, decidieron ir al Congreso para tratar de proteger a los adultos mayores que reclamaban, entre otras cosas urgentes, que se prorrogue la Ley de Moratoria Previsional, que tiene como fecha límite el 23 de marzo.

La presencia de hinchas de Chacarita generó un aluvión de hinchas de otros clubes que convocaron a marchar al Congreso este miércoles: organizaciones, subcomisiones e hinchas convocados de San Lorenzo, Boca, River, Independiente, Racing, Atlanta, Temperley y otras instituciones de primera división y del ascenso del fútbol argentino anunciaron que estarán este miércoles junto a los jubilados.

Bullrich amenaza con reprimir y jubilados piden que "se respete el derecho a la protesta social"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advirtió el lunes que habrá "medidas especiales" para quienes marchen por los jubilados el miércoles y, este martes, en la antesala de la movilización, redobló la apuesta y anticipó que las fuerzas podrán "detener" personas en el Congreso.

Luego, el Ministerio de Seguridad amenazó con aplicarles el derecho de admisión para eventos deportivos a los socios de clubes que digan presente en el parlamento. "Ante la posible participación de hinchadas del fútbol argentino en la marcha prevista para el día miércoles 12 de marzo del corriente año, en las inmediaciones del Congreso de la Nación Argentina, el Ministerio de Seguridad Nacional informa que se implementarán estrictas medidas para garantizar e orden y la seguridad pública. Se recuerda que cualquier persona que incurra en conductas que afecten la seguridad, participando en actos gue generen desmanes o disturbios con violencia contra las personas o bienes, o que realice cualquier acción contraria a la ley, será identificada y detenida. Asimismo, se le aplicará la Restricción de Concurrencia Administrativa a todo evento deportivo, lo que implicará la prohibición de ingreso a los estadios de fútbol en cualquier lugar del país", indicó en un comunicado la cartera que dirige Bullrich.

El lunes por la noche, ante estas declaraciones de la ministra y las experiencias recientes, jubilados integrantes de las organizaciones que movilizan presentaron un hábeas corpus para que las fuerzas de seguridad no apliquen el protocolo antipiquetes. En el escrito, al que tuvo acceso El Destape, pidieron al Poder Ejecutivo que "se abstenga de reprimir violentamente para cercenar el derecho a la protesta, que se abstenga de detener manifestantes o a las personas que aleatoriamente circulan por el lugar, que se abstenga de infiltrar policías de civil entre los manifestantes, que no se utilicen armas letales y tampoco disparar postas de gomas y/o gases a la cara sobre los adultos mayores y demás manifestantes". Este hábeas corpus fue rechazado en primera instancia, pero deberá tratarlo la Cámara de Apelaciones: el argumento del juez de primera instancia fue que la movilización no había sucedido aún, pero justamente lo que explicaba el escrito era que "el derecho a la protesta social" se veía amenazado. Ahora, el hábeas corpus se presentó también en el fuero federal.

Con amenazas explícitas de represión por parte de Bullrich, se espera la marcha de jubilados más masiva, pero también más caliente, desde que Milei es Presidente. Con las organizaciones de la sociedad civil en las calles, resta ver qué sucederá con los diputados que estén sesionando adentro del Congreso. Según pudo saber este portal, los cinco diputados de la izquierda dejarán sus bancas para marchar con los jubilados y los de Unión por la Patria (UP), primera minoría en el recinto, harán lo mismo. Igual, la presencia de legisladores en la calle no es garantía de nada: el Gobierno de Milei ya reprimió diputados en el pasado.