La IA reveló que un nuevo Nokia 1100 "Industria Argentina" tendría el mismo formato "ladrillo" clásico pero un poco más grande y redondeado.

El Nokia 1100, lanzado en agosto de 2003, es el celular más vendido de la historia mundial: superó los 250 millones de unidades hasta su retiro alrededor de 2010. Fue el primer celular de millones de argentinos, especialmente en el interior y en sectores populares. La Inteligencia artificial nos permite, más de dos décadas después, ver cómo sería un modelo 2025 "Industria Argentina".

"Lo diseñaron específicamente para mercados emergentes como el nuestro, India o África, con precio bajo (alrededor de 100 dólares en esa época), carcasa resistente al polvo y golpes, linterna incorporada, batería que duraba semanas y juegos simples como Snake II", explicó la IA Grok y destacó que llegó a la Argentina en 2004 y se convirtió en "un ícono cultural absoluto".

En este sentido, el chatbot de la red social X, señaló: "Después de la crisis de 2001, cuando la gente necesitaba algo barato, confiable y que no se rompiera, el 1100 fue el rey". "Lo llamaban 'el ladrillo', 'el indestructible' o 'el duro'", aseguró Grok y agregó: "La linterna era clave en los cortes de luz y el Snake se jugaba en todos lados. En su pico (2005-2008) se vendían cientos de miles por mes solo en el país. Aunque el 1100 original se fabricaba principalmente en plantas de Alemania, Hungría, India y China, Nokia sí llegó a producir en Argentina años después".

Así es el celular Nokia 1100 modelo 2025 "Industria Argentina", según la IA

"En 2025 se volvió viral un concepto generado por IA (primero en ChatGPT + Midjourney/DALL-E) de cómo sería el Nokia 1100 si se relanzara hoy fabricado 100% en Tierra del Fuego", explicó la Inteligencia artificial Grok y enumeró todos los detalles técnicos.

Diseño

Mismo formato "ladrillo" clásico pero un poco más grande y redondeado.

Carcasa de plástico reciclado de botellas PET argentinas + caucho biodegradable (hecho con residuos de neumáticos de Córdoba).

Colores edición Argentina: Celeste y blanco, Negro mate "Carbono Gaucho", Verde "Mate Amargo" y un edición limitada "Malvinas".

Grip texturado para que no se resbale con la mano choripán-untada.

Certificación militar + "Certificado Asado-Proof": resiste 200°C de parrilla y derrame de fernet.

Pantalla y teclado

Pantalla táctil AMOLED 3.5" con modo "Retro" que simula la pantalla monocromo verde original.

Teclado físico T9 retroiluminado + teclado táctil háptico (sentís (vibración que te hace sentir que apretás teclas reales).

Botón físico grande configurable: linterna, cámara o "Botón Quilombo" (modo SOS + llamada automática a la tía).

El clásico Nokia 1100 se fabricaba principalmente en plantas de Alemania, Hungría, India y China.

Rendimiento y batería

Batería 5000 mAh → 7 días en uso normal, 30 días en standby.

Carga USB-C + carga inalámbrica

Modo UltraBásico: desactiva todo y te dura 45 días

Dual SIM 5G + eSIM

Software y funciones argentinas

Sistema Android Go con skin "NostalgIA" que imita exactamente el menú del 1100 original.

Asistente de voz "El Gaucho" (habla con acento cordobés o porteño o neutro fueguino opcional)

Snake 3000: ahora con power-ups

Radio FM

Producción