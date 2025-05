Hot Sale 2025 en Frávega: las ofertas y descuentos en productos que son tendencia.

El Hot Sale está de vuelta y durante las jornadas del 12, 13 y 14 de mayo cientos de marcas lanzan sus mejores promociones y descuentos especiales en productos de todo tipo, desde tecnología hasta ropa, muebles y viajes. En este marco Frávega lanzó sus ofertas en muebles, televisores, electrodomésticos, bicicletas, computadoras y artículos de cuidado personal.

Para aprovechar al máximo el Hot Sale 2025, lo primero es visitar la página oficial del Hot Sale (www.hotsale.com.ar), donde se encuentran listadas todas las marcas participantes organizadas por rubro. Sin embargo, para conocer las ofertas concretas, hay que hacer clic en la tienda de interés y visitar su sitio web. Una buena práctica es registrarse previamente en la página oficial para recibir por correo electrónico las mejores promociones. También se pueden activar las notificaciones del sitio, una herramienta útil para no perderse las ofertas más destacadas.

En el caso de Frávega, entre los descuentos que ofrece la reconocida marca se pueden encontrar:

Heladera con Freezer Gafa HGF378AFB Blanca 326lts: $692.582.

HGF378AFB Blanca 326lts: $692.582. Hisense Smart TV Hisense 58” 4K LED 9158A64N: $699.999.

9158A64N: $699.999. Bicicleta Mountain Bike R29 Razel R0 NG7VR4AU2 T18: $229.999.

R0 NG7VR4AU2 T18: $229.999. Notebook HP 15,6” AMD Ryzen ™ 3 8GB 512GB SSD 15-FC0075LA: $699.999.

™ 3 8GB 512GB SSD 15-FC0075LA: $699.999. Colchón de Espuma y Sommier Spring Air 2 Plazas 140x190cm + Almohadas: $289.999.

Otros descuentos del Hot Sale

Promociones especiales en tecnología, indumentaria y juguetes, pagos en pesos o dólares.

Rebajas de hasta 50%, 18 cuotas sin interés, descuentos pagando con MODO.

Hasta 24 cuotas sin interés, descuentos de hasta 70% en productos seleccionados.

30% off en cursos y programas.

Hasta 40% off en experiencias gastronómicas y de relax.

Hasta 60% off, 12 cuotas sin interés y envío gratis.

Hasta 50% off en cursos y carreras.

Cómo comprar de forma efectiva en el Hot Sale

Algunos pasos clave para comprar de manera efectiva:

Activar notificaciones y suscribirse al newsletter del Hot Sale.

y suscribirse al newsletter del Hot Sale. Guardar tiendas favoritas para un acceso rápido cuando comience el evento.

para un acceso rápido cuando comience el evento. Buscar el producto deseado en la web oficial y hacer clic para ser redirigido al sitio del vendedor.

y hacer clic para ser redirigido al sitio del vendedor. Verificar medios de pago , condiciones de entrega y políticas de cambio antes de concretar la compra.

, condiciones de entrega y políticas de cambio antes de concretar la compra. Realizar el seguimiento del pedido con el código de envío que proporcione la tienda.

Venta de pasajes aéreos en el Hot Sale 2025: cómo encontrar ofertas, vuelos baratos y qué tener en cuenta

Este año habrá muchos vuelos a destinos internacionales a muy buenas tarifas. Si bien los especialistas de Promociones Aéreas consideran que habrá oportunidades para una variedad reducida de destinos, entre ellos, se destacan: Brasil, Caribe y Estados Unidos.

Una modalidad que probablemente se observe mucho en esta edición serán los cupones de descuentos para paquetes como alojamientos en destinos domésticos e internacionales. "Lo que esperamos es que este Hot Sale 25 promueva la compra con flexibilidad y la posibilidad de abonar en cuotas, algo que en el ideal debería continuar", señalaron desde Promociones Aéreas.

Además, es posible que se repita la posibilidad de combinar o acumular descuentos bancarios con un cupón de alguna aerolínea, algo que ya ocurrió en otros eventos de la industria. Así, es probable que aparezcan descuentos en vuelos internacionales, principalmente de GOL y destinos de Brasil. Por ejemplo, con vuelos desde Córdoba a Fernando de Noronha.

En este sentido, Brasil fomenta muchas nuevas plazas de turismo playero que ofrecen verano todo el año, como los destinos Joao Pessoa o Arraial do Cabo. Además de las ya conocidas, Arraial d’Ajuda, a muy buenos precios y, en especial, Maragogi tiene precios de regalo. "Para el Hot Sale, no creemos que haya descuentos en destinos no tradicionales, pero si encontramos sorpresas vamos a ser los primeros en comunicarlos", señalaron.