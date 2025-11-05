HBO Max estrenó I LOVE LA: de qué se trata la nueva serie que promete mantenerte pegado a la pantalla

HBO Max estrenó la nueva serie I LOVE LA hace solo días y ya es furor. La producción original de la plataforma, creada, protagonizada y también dirigida por Rachel Sennott, logra combinar comedia con reflexiones sobre la amistad y la ambición durante la vida adulta.

De qué se trata I LOVE LA, el nuevo estreno de HBO Max

La serie está ambientada en Los Ángeles y sigue la realidad de un grupo de amigos que busca equilibrar las citas, sus aspiraciones profesionales y buscar su identidad en medio de la dinámica ansiosa de la modernidad. Así, I LOVE LA se presenta como un contenido adictivo: es una comedia que toca aspectos dramáticos y profundos sobre las nuevas generaciones.

La historia se centra en Maia, una joven que trabaja en una agencia de management y parece tener su vida bajo control hasta que reaparece Tallulah, una antigua amiga que se ha convertido en influencer. Su supuesta amiga la hará replantearse su realidad, sus aspiraciones laborales y su vida personal.

Además de Rachel Sennott, la producción cuenta con la actuación protagónica de Josh Hutcherson, Jordan Firstman, Odessa A’zion y True Whitaker. Serán ocho capítulos y saldrá uno por semana.

"Escribí la serie basándome en mis sentimientos cuando me mudé a Los Ángeles durante la pandemia de COVID. Me sentía muy aislada, sentía que no tenía muchos amigos aquí, comencé a pasar por mi Retorno de Saturno y fue simplemente caótico. Es como si recién llegara aquí y era un accidente de coche cada tres meses. En plan, estaba viviendo en North Hollywood", explicó Rachel Sennott sobre la nueva producción.

Y agregó: "Al principio estaba, de alguna manera, luchando contra ello y gradualmente encontrás a tus amigos, tu barrio, tus sitios. De repente, un día miras a tu alrededor y dices: 'Me encanta aquí, este es mi hogar'. Y realmente sentí eso, especialmente, al hacer esta serie".

Qué otros estrenos llegan a HBO Max durante noviembre

En noviembre 2025 la plataforma de streaming contará con varios estrenos atractivos para todo tipo de suscriptores. Por el lado de las series, además de I LOVE LA, se destaca el desembarco de La Marquesa de Merteuil, adaptación libre de la novela clásica, ambientada en París y programada para el 14 de noviembre. En el terreno documental, sobresale Expediente Vallecas, que aborda uno de los casos paranormales más mediáticos de España: el poltergeist de Vallecas. Se estrena el 7 de noviembre.

Mientras que entre los títulos anunciados de películas aparecen: