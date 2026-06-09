Cómo hacerse la keratina en casa: el paso a paso para un pelo lacio y como de peluquería.

Hacerse la keratina en casa es una muy buena opción si te hacés la planchita todos los días y querés tener el cabello lacio sin maltratarlo demasiado. No es igual de efectivo que un alisado si lo que buscás es un lacio perfecto, pero sí ayuda a controlar el frizz, hidratarlo y mantenerlo prolijo durante varias semanas.

"La keratina hidratante a veces es mejor que plancharte el cabello cada semana. La plancha solo alisa pero no hidrata. La keratina lo repara desde adentro. Una de las ventajas que he notado es que baja el frizz y nutre demasiado", explica Sofía, creadora de contenido beauty.

Cómo hacerse la keratina en casa

Ingredientes

Un sobrecito de keratina

Tu shampoo y acondicionador de todos los días

Aceite para las puntas

Preparación

Lavate el pelo normalmente, con shampoo y acondicionador. Secate el pelo y aplicá la keratina por mechones. Dejala actuar entre 20 y 30 minutos. Enjuagá nuevamente, secate el pelo y planchá mechón por mechón. Acá la plancha no es para alisar, sino para sellar y hacer que te dure más días. Por último, ponete un poco de aceite para el pelo en las puntas. ¡Listo!

Qué tener en cuenta antes de hacerte una keratina en casa

Aunque es un tratamiento sencillo, hay algunos detalles que pueden hacer la diferencia en el resultado final. Lo primero es leer las instrucciones del producto que compraste, ya que el tiempo de exposición puede variar según la marca. Además, si tenés el cabello muy fino o con decoloración, conviene hacer una prueba en un mechón antes de aplicarlo en toda la cabeza. De esta manera podés comprobar cómo reacciona tu pelo y evitar sorpresas.

Otro punto importante es no abusar de la plancha. Pasarla unas pocas veces por mechón suele ser suficiente para sellar el producto y prolongar sus efectos. El exceso de calor puede generar el efecto contrario y resecar las fibras capilares.

Por último, para mantener el cabello suave y brillante durante más tiempo, se recomienda usar shampoos y acondicionadores hidratantes y aplicar aceite en las puntas una o dos veces por semana.

Tené en cuenta que lo mejor es siempre acudir con un profesional y que te diga qué es lo que te conviene hacer para tu tipo de cabello y sus necesidades. Este tratamiento para hacer en casa no reemplaza el alisado profesional, pero sí puede ayudarte a tener un cabello más fuerte y saludable.

Cuánto dura la keratina hecha en casa

En general, una keratina casera puede durar entre dos y cuatro semanas, dependiendo del tipo de pelo que tengas, la frecuencia de lavado y los productos que se utilicen después del tratamiento. Si bien no ofrece un alisado permanente, sí ayuda a reducir el frizz, facilitar el peinado y darle una apariencia más prolija al pelo durante varios días.