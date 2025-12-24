Deja el pelo igual de lacio que la planchita, pero con menos daño: cuál es la herramienta "secreta" de los peluqueros.

Durante años, la planchita fue la herramienta estrella para alisar el cabello. Sin embargo, en los últimos años empezó a popularizarse una nueva herramienta, elegida por muchos peluqueros, que deja el pelo igual de lacio pero es menos dañino a largo plazo.

Precisamente, se trata de los cepillos eléctricos que empezaron a ganar popularidad y a desplazarla del centro de la rutina capilar. ¿El motivo? Ofrecen resultados más naturales, son más fáciles de usar y, en muchos casos, menos agresivos para el pelo.

A diferencia de las planchitas, que trabajan a temperaturas muy altas y presionan el cabello entre dos placas calientes, los cepillos eléctricos combinan calor moderado y peinado en un solo paso. Esto permite alisar, ordenar y dar forma sin someter al pelo a un estrés térmico tan intenso.

Beneficios de los cepillos de calor: por qué son los elegidos por los peluqueros

Menos daño por calor

Uno de los principales beneficios de los cepillos eléctricos es que no “aplastan” el cabello. La planchita expone cada mechón a calor directo y concentrado, lo que puede provocar resequedad, quiebre y puntas abiertas con el uso frecuente.

En cambio, el cepillo eléctrico distribuye el calor de forma más uniforme y trabaja a temperaturas generalmente más bajas, reduciendo el riesgo de daño.

Resultado más natural

Mientras que la planchita suele dejar un lacio muy marcado, a veces demasiado rígido, los cepillos eléctricos logran un alisado más suave y con movimiento. El pelo queda ordenado, con menos frizz y volumen controlado, pero sin perder su forma natural. Por eso son una opción ideal para el uso diario.

Más rápidos y fáciles de usar

Otra ventaja clave es la practicidad. Con un cepillo eléctrico no hace falta dividir el cabello en mechones finos ni pasar varias veces por el mismo lugar. El gesto es similar al de cepillarse, lo que ahorra tiempo y reduce errores, sobre todo para quienes no tienen mucha experiencia con herramientas térmicas.

Ideales para el día a día

Los cepillos eléctricos están pensados para el mantenimiento cotidiano: domar el frizz, acomodar el pelo después de dormir o darle forma antes de salir. La planchita, en cambio, suele reservarse para ocasiones puntuales, ya que su uso diario puede debilitar la fibra capilar.

Entonces, ¿se sigue usando la planchita?

La planchita sigue siendo útil para alisados ultra definidos o trabajos más técnicos. Pero para quienes buscan cuidar el cabello, simplificar la rutina y lograr un look prolijo sin tanto daño, los cepillos eléctricos se posicionan como una alternativa más amigable y moderna.