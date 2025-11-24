No son ondas ni pelo lacio: el peinado que será tendencia en esta Navidad 2025

Se acerca la Navidad 2025 y, además de planificar qué ponerse, es momento de pensar cómo peinarse para estas fiestas. Lejos de las ondas y el alisado perfecto, entre los peinados que marcan tendencia esta temporada se encuentra el rodete bajo "effortless" que es fácil de hacer y logra un look elegante, pero relajado.

Rodete bajo "effortless": la gran tendencia para esta Navidad 2025

Una de las formas más cómodas de llevar el cabello es recogerlo y la gran cualidad de los rodetes bajos es que despejan el rostro, ofrecen comodidad y logran volver cualquier look un poco más elegante y refinado, sin perder la naturalidad.

En el caso de los rodetes "effortless" se busca hacer el clásico moño italiano más desordenado, lo que logra dar un aspecto más natural y no tan rígido. Además, es un alivio para el cuero cabelludo y la salud de tu pelo, ya que no tira, no pide retoques y no se necesitan productos como gel o cera para fijarlo.

¿Cómo hacer el rodete bajo "effortless"?

Si bien hay diferentes tipos, estilos y formas de hacer un rodete bajo la manera más simple es la siguiente:

Hacerse una raya al medio y una colita media baja con la raíz bien peinada (pero no tirante). Bajar un par de centímetros, al rededor de tres dedos, y sujetar el cabello con otra gomita o colita transparente. El cabello sobrante de la colita se debe dividir en dos y enrollar en los propios dedos (como en el video). Se debe enganchar por debajo de la colita, subir los extremos y volver a sujetarlos. Luego hay que torcerlo en forma de 8 para que quede una abertura, esa abertura debe pasarse a través del rodete. Si los extremos restantes del pelo son largos se pueden enroscar alrededor del rodete y abrochar con una horquilla, si no se pueden dejar sueltos.

El rodete bajo "despeinado" sirve para cualquier tipo de celebración navideña o cena de fin de año

Se trata de un peinado ideal para cualquier tipo de celebración navideña o cena de fin de año, ya sea un encuentro elegante o más casual entre familias, amigos y hasta para celebraciones laborales.

Qué otros peinados marcan tendencia esta temporada

Además del rodete "desprolijo" en estas fiestas los dos peinados que marcan tendencia son reversiones de dos clásicos: el wet look y del semi recogido.