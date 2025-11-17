EN VIVO
Navidad

El fin de las velas y flores en Navidad: esta es la nueva tendencia que será furor en 2025

Cada vez se eligen decoraciones navideñas más naturales que los clásicos adornos. Cuál será la tendencia para decorar el hogar este año.

17 de noviembre, 2025 | 18.04

La Navidad está cada vez más cerca y es momento de comenzar a pensar en la decoración. Este año las velas y los floreros para añadir color a las mesas quedan atrás y llega una nueva tendencia natural y elegante: centros de mesa con follaje verde y diferentes texturas. 

Los nuevos adornos para decorar la mesa en Navidad 2025

Lejos de las velas, las coronas de Adviento y los jarrones con flores, este año la tendencia en las mesas navideñas estará en bandejas decorativas repletas de hojas verdes como eucaliptos o ramas de pinos. Lo mejor es que se pueden hacer en casa con una esponja floral humedecida y añadirle la decoración. La clave está en ponerle diferentes alturas, texturas e iluminación cálida para poder darle el look sofisticado y elegante. 

Entre las grandes ventajas de este adorno es que se pueden reponer con facilidad con diferentes materiales orgánicos y que si bien elevan el aspecto de la mesa, no la sobrecargan de información, sino que le dan una diferencia estética y moderna. Además, combina muy bien con otras decoraciones de modernas de madera o textiles en colores neutros. Por ejemplo, con los pequeños arbolitos o estrellas de madera en colores tierra y acabados mate. 

Las decoraciones naturales se pueden extender al resto del hogar

Las ramas y hojas naturales se pueden sumar a otros puntos del hogar como en el árbol, las sillas o las puertas. Una buena elección es intercalar los clásicos adornos con pequeños ramilletes de hojas verdes para darle un toque más nórdico y moderno, pero a la vez acogedor. También se pueden hacer pequeñas coronas para decorar puertas o estanterías. Otra opción es incorporar pequeños lazos a las servilletas para darle un distintivo único y detallista a los comensales durante la cena de Noche Buena. 

Navidad 2025: estos son los colores que serán tendencia para decorar en estas fiestas

Además de los nuevos centros de mesa que dejan atrás las velas y flores, esta Navidad  2025 estarán en tendencia ciertos colores para la decoración. Los tonos que  garantizan un hogar moderno son:

  • Blanco: transmite paz, tranquilidad y otorga sensación de luminosidad a la casa.
  • Dorado: se relaciona con el lujo y lo festivo de la época
  • Colores pasteles: opciones como el rosa o azul bebé, el amarillo manteca o el verde menta predominan entre las opciones para este año. Aportan sofisticación y modernidad al ambiente. Lo ideal es sumarlos en pequeños detalles.
  • Plateado: se trata de uno de los más elegidos para las fiestas navideñas, ya que, además de ser moderno, aporta elegancia, brillo y luz.
