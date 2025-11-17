El fin de las velas y flores en Navidad: esta es la nueva tendencia que será furor en 2025

La Navidad está cada vez más cerca y es momento de comenzar a pensar en la decoración. Este año las velas y los floreros para añadir color a las mesas quedan atrás y llega una nueva tendencia natural y elegante: centros de mesa con follaje verde y diferentes texturas.

Los nuevos adornos para decorar la mesa en Navidad 2025

Lejos de las velas, las coronas de Adviento y los jarrones con flores, este año la tendencia en las mesas navideñas estará en bandejas decorativas repletas de hojas verdes como eucaliptos o ramas de pinos. Lo mejor es que se pueden hacer en casa con una esponja floral humedecida y añadirle la decoración. La clave está en ponerle diferentes alturas, texturas e iluminación cálida para poder darle el look sofisticado y elegante.

Entre las grandes ventajas de este adorno es que se pueden reponer con facilidad con diferentes materiales orgánicos y que si bien elevan el aspecto de la mesa, no la sobrecargan de información, sino que le dan una diferencia estética y moderna. Además, combina muy bien con otras decoraciones de modernas de madera o textiles en colores neutros. Por ejemplo, con los pequeños arbolitos o estrellas de madera en colores tierra y acabados mate.

Las decoraciones naturales se pueden extender al resto del hogar

Las ramas y hojas naturales se pueden sumar a otros puntos del hogar como en el árbol, las sillas o las puertas. Una buena elección es intercalar los clásicos adornos con pequeños ramilletes de hojas verdes para darle un toque más nórdico y moderno, pero a la vez acogedor. También se pueden hacer pequeñas coronas para decorar puertas o estanterías. Otra opción es incorporar pequeños lazos a las servilletas para darle un distintivo único y detallista a los comensales durante la cena de Noche Buena.

Navidad 2025: estos son los colores que serán tendencia para decorar en estas fiestas

Además de los nuevos centros de mesa que dejan atrás las velas y flores, esta Navidad 2025 estarán en tendencia ciertos colores para la decoración. Los tonos que garantizan un hogar moderno son: