El fin de las velas y flores en Navidad: esta es la nueva tendencia que será furor en 2025

La Navidad está cada vez más cerca y es momento de comenzar a pensar en la decoración. Este año las velas y los floreros para añadir color a las mesas quedan atrás y llega una nueva tendencia natural y elegante: centros de mesa con follaje verde y diferentes texturas.
Los nuevos adornos para decorar la mesa en Navidad 2025
Lejos de las velas, las coronas de Adviento y los jarrones con flores, este año la tendencia en las mesas navideñas estará en bandejas decorativas repletas de hojas verdes como eucaliptos o ramas de pinos. Lo mejor es que se pueden hacer en casa con una esponja floral humedecida y añadirle la decoración. La clave está en ponerle diferentes alturas, texturas e iluminación cálida para poder darle el look sofisticado y elegante.
Entre las grandes ventajas de este adorno es que se pueden reponer con facilidad con diferentes materiales orgánicos y que si bien elevan el aspecto de la mesa, no la sobrecargan de información, sino que le dan una diferencia estética y moderna. Además, combina muy bien con otras decoraciones de modernas de madera o textiles en colores neutros. Por ejemplo, con los pequeños arbolitos o estrellas de madera en colores tierra y acabados mate.
Las decoraciones naturales se pueden extender al resto del hogar
Las ramas y hojas naturales se pueden sumar a otros puntos del hogar como en el árbol, las sillas o las puertas. Una buena elección es intercalar los clásicos adornos con pequeños ramilletes de hojas verdes para darle un toque más nórdico y moderno, pero a la vez acogedor. También se pueden hacer pequeñas coronas para decorar puertas o estanterías. Otra opción es incorporar pequeños lazos a las servilletas para darle un distintivo único y detallista a los comensales durante la cena de Noche Buena.
Navidad 2025: estos son los colores que serán tendencia para decorar en estas fiestas
Además de los nuevos centros de mesa que dejan atrás las velas y flores, esta Navidad 2025 estarán en tendencia ciertos colores para la decoración. Los tonos que garantizan un hogar moderno son:
- Blanco: transmite paz, tranquilidad y otorga sensación de luminosidad a la casa.
- Dorado: se relaciona con el lujo y lo festivo de la época
- Colores pasteles: opciones como el rosa o azul bebé, el amarillo manteca o el verde menta predominan entre las opciones para este año. Aportan sofisticación y modernidad al ambiente. Lo ideal es sumarlos en pequeños detalles.
- Plateado: se trata de uno de los más elegidos para las fiestas navideñas, ya que, además de ser moderno, aporta elegancia, brillo y luz.