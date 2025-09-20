2 peinados en tendencia para esta primavera 2025: románticos, fáciles y rápidos de hacer.

Hay dos peinados románticos y delicados que van a ser tendencia esta primavera 2025. Como cada temporada, se ponen de moda diferentes formas de atar el pelo y adornarlo con diferentes accesorios. Si ya te aburriste de los peinados más clásicos y querés innovar, estas ideas te pueden inspirar.

Ambas llevan un accesorio estrella para esta primavera: el moño o lazo. Podés usar un moño ya comprado, que se venden en algunos accesorios para el cabello, o bien hacerlo vos misma comprando cintas. Se van a usar en todos los colores, especialmente en blanco, negro y rojo. Le dan un toque romántico e inocente a los looks, sin dejar de lado la prolijidad y el estilo clásico.

1. Media cola con trenzas y moño

Los moños van a ser tendencia esta primavera 2025. Ya se están viendo desde hace meses en redes sociales de moda como Pinterest, pero esta primavera se van a ver por todos lados. Para hacer este peinado, agarrá parte de tu cabello de los dos costados, como si te fueses a hacer un medio recogido.

Peinados para esta primavera 2025.

Primero, agarrá un lado y hacé una trenza con ese mechón. Una vez que la armes, ayudate sosteniéndola con un broche o gomita para que no se desarme. Hacé lo mismo del otro lado. Cuando termines, unilas para formar la media cola trenzada y atalas con una gomita de pelo. Podés usar una gomita que venga con un moño incluiodo, o bien una gomita normal y luego agarrás un lazo y lo enrroscás alrededor, formando un moño. ¡Listo!

2. Cola de pelo alta con lazos y trenzas

Si sos de las que prefieren llevar el pelo totalmente atado, podés hacerte este peinado. Atate el pelo como lo hacés normalmente, con una colita a altura alta o intermedia. Ayudate con un peine y gel para que quede bien tirante y sin frizz. Desparramá un poco de gel por el resto de las puntas del pelo para dominarlas mejor.

Peinados para esta primavera 2025.

Alrededor de la colita de pelo, atate un lazo. Puede ser del grosor y color que más te guste. Podés comprarlos por metro en mercerías. Luego, separá la colita en tres o cuatro partes para hacer trenzas finitas, que vas a atar con esas colitas de pelo elásticas pequeñas. En la punta de cada una, haceles un moño con otros lazos. ¡Listo!