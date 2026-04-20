Día del Pancho: un bar de CABA prepara un "Pancho party" con un menú prometedor

Sifón se prepara para la "Pancho Party". (Crédito de foto: Sifón Sodería)

En la previa del Día del Pancho, el restaurante Sifón Sodería prepara una celebración que combina gastronomía, música y coctelería en una propuesta tan lúdica como sabrosa. La cita será el martes 21 de abril desde las 19:00 en su local de Chacarita, con una “Pancho Party” que promete reinterpretar uno de los clásicos más populares de la comida urbana argentina.

En colaboración con la cuenta Buenos Paladaires, el evento se plantea como un "pop up" donde distintas miradas culinarias se cruzan en torno al pancho, con versiones que van desde lo tradicional hasta combinaciones más audaces.

El menú de la propuesta gastronómica

Habrá un pancho clásico con mayonesa, mostaza, ketchup y papas pay, ideal para quienes buscan el sabor de siempre. Pero también se suman opciones más intensas, como el chili cheese con wagyu, cheddar y cebolla, pensado para quienes prefieren una experiencia más contundente. A esto se agrega una versión thai creada por el chef José Delgado, que incorpora sai ua, chutney de menta, cebolla crispy y cilantro, llevando el concepto a un terreno completamente distinto.

Las salchichas, tanto de carne vacuna como de cerdo, aportan un perfil ahumado y una textura firme que sostiene cada preparación. El cierre del menú estará a cargo de la pastelera Coni Borrás, quien sumará un postre helado para completar el recorrido.

Sifón Sodería, ubicada en el barrio Chacarita. (Crédito de foto: Sifón Sodería)

La experiencia en Sifón

Más allá de la comida, la experiencia se completa con música en vivo y una barra especial. Los DJ sets estarán a cargo de CoolKid y el colectivo Jugando a los Discos, que acompañarán la velada con una selección pensada para sostener el clima festivo. En paralelo, el bartender de la casa, Juanpa Fernández diseñó cócteles fuera de carta que dialogan con el espíritu del evento. Entre ellos se destacan el Gin con Todo: con gin macerado en yerba y romero, el Bajón Cubano: con ron dorado y notas especiadas, y una opción sin alcohol a base de hibiscus y lavanda. También habrá cerveza Stella Artois y gaseosas clásicas.

Sifón Sodería está ubicado en Buenos Aires, y es una propuesta que se ha consolidado con una identidad basada en reinterpretar platos conocidos desde una mirada contemporánea. Esta Pancho Party no es la excepción: toma un ícono de la comida callejera y lo transforma en una experiencia compartida, donde el juego de sabores, la música y el encuentro social son protagonistas. Con dirección en Jorge Newbery 3881, la propuesta anticipa una noche distinta, ideal para quienes buscan redescubrir el pancho en clave gourmet sin perder su esencia popular.