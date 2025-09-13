Día del Chocolate: dónde comer los mejores postres y tortas en Buenos Aires

La ciudad ofrece alternativas únicas para homenajear a este ingrediente irresistible.

El Día del Chocolate es una de las celebraciones más esperadas por los amantes de lo dulce. En Buenos Aires, la oferta gastronómica se potencia con propuestas que combinan creatividad, tradición y sabores intensos. La gastronomía porteña cuenta con restaurantes y cadenas que preparan postres únicos para rendir homenaje a este ingrediente irresistible.

DiezTreinta: cocina creativa y postres de autor

Ubicado en el barrio de Colegiales, DiezTreinta se consolidó como un espacio que fusiona gastronomía, arte y música en vinilo. Bajo la dirección del chef y artista Eliseo Martínez, la propuesta se distingue por ser una cocina sin etiquetas, marcada por lo estacional y lo inesperado.

En su carta destaca el “Cremoso de Choco”, un postre que reinterpreta el clásico mousse con una mirada contemporánea. Se trata de una mousse de chocolate semi amargo acompañada por tierra de cacao, sal marina y un delicado toque de aceite de oliva. La combinación de texturas y sabores genera un contraste sofisticado, ideal para celebrar el Día del Chocolate en un entorno vibrante y creativo.

Pizzería Popular: tradición comunitaria y un postre innovador

Con más de 80 hornos encendidos en seis países, Pizzería Popular es una de las cadenas más reconocidas en Argentina. Inspirada en las cantinas napolitanas del 1800, ofrece pizzas de masa casera cocidas en horno de leña, además de pastas y ensaladas pensadas para compartir. Sin embargo, su costado dulce también ocupa un lugar protagónico.

La estrella de su menú para los amantes del chocolate es la “Pizza Dolce”. Esta propuesta combina la base de masa casera con bordes azucarados y una cobertura de nutella, arándanos, chocolate blanco y negro, almendras, crema de queso cítrica y un toque de menta fresca. La preparación refleja la esencia comunitaria de la marca, transformando un clásico salado en un postre innovador que sorprende a quienes buscan sabores distintos en el Día del Chocolate.

Buenos Aires celebra el Día del Chocolate con opciones diversas que van de lo sofisticado a lo comunitario.

Una ciudad con opciones para todos los gustos

La diversidad de la gastronomía porteña convierte al Día del Chocolate en una oportunidad perfecta para descubrir sabores nuevos. Desde restaurantes de autor con postres de diseño hasta cadenas que reinventan recetas tradicionales, la ciudad ofrece alternativas para quienes desean celebrar con un bocado dulce y original.

En Buenos Aires, el chocolate se disfruta en distintas formas: como parte de una mousse reinterpretada, en pizzas dulces que sorprenden con ingredientes frescos o en clásicos de pastelería que nunca pasan de moda. La versatilidad de este producto lo convierte en el protagonista indiscutido de la jornada.