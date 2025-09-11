La pizza volvió a ser protagonista en el escenario culinario internacional con la reciente publicación del ranking 50 Top Pizza World 2025, que reunió a las pizzerías más destacadas a nivel global. Este listado, que combina tradición italiana, creatividad y técnica, despertó gran interés entre chefs, críticos y amantes del plato, al revelar quiénes marcan tendencia en el universo de la pizza de autor.

Entre cientos de establecimientos evaluados, una pizzería argentina logró posicionarse en la élite mundial: Ti Amo, ubicada en Adrogué, provincia de Buenos Aires, alcanzó el puesto 21. Este reconocimiento confirma la calidad y el nivel que la Argentina aporta a la escena internacional gastronómica.

La selección del ranking se basa en criterios rigurosos como la calidad de los ingredientes, el servicio, la carta de bebidas y la ambientación del lugar. Para garantizar imparcialidad, inspectores anónimos visitan los locales y un comité de expertos realiza la evaluación final. Además, se valora especialmente el uso de productos locales y de temporada, un punto fuerte en la propuesta de Ti Amo.

En lo más alto del podio se ubicaron dos referentes: I Masanielli, bajo la dirección de Francesco Martucci en Caserta, Italia, y Una Pizza Napoletana, en Nueva York, dirigido por Anthony Mangieri. Ambos locales destacaron por su combinación de tradición napolitana y técnicas avanzadas, además de la rigurosa selección de insumos y la cocción en horno de leña, que les valió el primer puesto compartido.

En segundo lugar quedó The Pizza Bar on 38th, en Tokio, con su innovadora fusión de la herencia italiana y la cultura japonesa, mientras que Leggera Pizza Napoletana de São Paulo se adueñó del tercer puesto gracias a su estilo fiel a Nápoles pero con identidad brasileña. La cuarta posición fue para dos pizzerías: Confine, en Milán, y Diego Vitagliano Pizzeria, en Nápoles, ambas reconocidas por su equilibrio entre innovación y tradición.

El ranking también resaltó a Napoli on the Road en Londres, que logró el quinto lugar adaptando ingredientes británicos a técnicas italianas, y a Seu Pizza Illuminati en Roma, que sorprendió con masas livianas y toppings originales. Además, I Tigli en San Bonifacio, Baldoria en Madrid, Pizzeria Sei en Los Ángeles y Tony’s Pizza Napoletana en San Francisco completaron el top 10, mostrando la globalización y diversidad de la pizza artesanal.

Ti Amo, la estrella argentina

La pizzería de Adrogué destacó por su masa ligera, alveolada y aromática, resultado de un cuidadoso trabajo en fermentaciones y una cocción perfecta en horno especializado. Su margherita es considerada una referencia invariable, ejecutada con precisión y respeto por la tradición, lo que la llevó a consolidarse como la única representante argentina en el ranking y un referente sudamericano.

Este reconocimiento no solo posiciona a Ti Amo en un lugar destacado, sino que también refleja el crecimiento y la calidad de la pizza argentina en el mapa mundial, donde la combinación de ingredientes locales y técnicas clásicas gana cada vez más terreno.

Dónde queda Ti Amo

El local de Ti Amo se ubica en la calle Diagonal Toll al 1400 en Adrogué, Provincia de Buenos Aires.