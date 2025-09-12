Juegos y comida en un elegante restaurante de Buenos Aires: entrada, aperitivo, plato principal, postre e infusión por $60.000

Juegos y comida en un elegante restaurante de Buenos Aires: un menú increíble por $60.000

Elegir un lugar para ir a comer en Buenos Aires puede volverse todo un desafío, pero desde septiembre Casa Cavia ofrece una nueva propuesta divertida: “Dime quién eres y te diré qué comes”. Se trata de una oportunidad para disfrutar de un juego de mesa y un menú de cuatro platos por $60.000.

Casa Cavia ofrece entrada, aperitivo, plato principal, postre e infusión por $60.000

El pasado 2 de septiembre las noches en Casa Cavia cambiaron. El elegante restaurante invita a sus comensales a explorar su sofisticada carta nocturna con juegos que revelarán la esencia de cada uno a través de sus elecciones culinarias.

“Dime quién eres y te diré qué comes” se trata de una propuesta lúdica y disruptiva para conocer la cocina de Julieta Caruso. ¿Si fueras una ciudad, cuál serías? ¿Qué animal te representa? ¿A dónde viajarías si existiera una máquina del tiempo? ¿Qué harías frente al mar al atardecer? Las respuestas a esas preguntas guiarán la elección de entrada, principal, cóctel y postre, convirtiendo cada cena en una experiencia única y personal.

El menú tiene un valor de $60.000 e incluye aperitivo, entrada, principal, postre e infusión. Contempla dos cócteles: uno junto al aperitivo y otro con el postre; ambos pueden reemplazarse por mocktails, pomelada o limonada, además de servicio de agua. Por $20 000 adicionales, la experiencia puede completarse con un maridaje de dos copas de vino seleccionadas por la head sommelier Delvis Huck o dos cócteles creados por la jefa de barra Flavia Arroyo.

Cada receta refleja la visión de Caruso, que combina técnica, creatividad y productos de estación. Entre los platos que forman parte de la carta se destacan:

Los langostinos curados con yema cremosa y chili oil.

La pasta casera con lardo.

Alcauciles tostados y crujientes.

La pesca del día con espinaca acuática.

Edamames y shiso en tempura.

El helado de lychee con gajos de pomelo.

Las mil láminas de chocolate.

Cómo participar de la noche de juegos y comida

Para participar hay que pedir El Juego (o decir “¡Quiero jugar!”). El juego consiste en responder dos preguntas para armar el código numérico que define la entrada, otras dos que revelan el plato principal y, finalmente, tirar los dados para descubrir el dúo perfecto de postre y cóctel. Tres mazos de cartas —Entradas, Principales y Números— guían el recorrido que permite descifrar, de manera divertida, los rasgos de personalidad, gustos e intereses de cada jugador y cómo estos orientan la selección de los platos.

Con esta propuesta, Casa Cavia transforma la cena en una experiencia participativa donde el comensal se convierte en protagonista y la cocina en un juego para descubrirse a través de los sabores.

Casa Cavia: horarios de atención y dónde queda