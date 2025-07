¿Cuál es el color que debe tener siempre la llama de la hornalla?

Qué color debe tener la llama de la hornalla

Al momento de cocinar es necesario contar una serie de consideraciones con el fin de obtener un resultado ideal que se pretende. Es por ello que se aconseja prestarle atención al color de la llama de las hornallas de la cocina con el fin de saber si está funcionando de manera correcta, pero más que nada si es seguro hacer uso de este fuego en la cocción de los alimentos.

Hay una gran manera de obtener indicadores sobre cómo se encuentra la instalación de gas dentro de un hogar y qué tipo de efectos pueden llegar a desprenderse ante un mal funcionamiento. Al momento de hacer uso del servicio, el color de la llama es una señal más que clara de si es necesario llamar a un gasista. Lo mismo sucede con el tamaño de la misma en caso de que no obtenga un volumen considerable.

"En plena ola polar, el corte de gas llega a las viviendas y hay alarma", expresaron desde Canal8MDP, como figura el usuario de X (Ex Twitter). El video muestra como una persona intenta prender el fuego para cocinar y se encuentra con que el sistema fue reducido de gran manera con el fin de que cada habitante de la ciudad costera tenga al menos un mínimo que sirva para calefaccionar su hogar.

En estos casos, se aconseja no hacer uso del servicio de gas porque la llama no cuenta con la capacidad necesaria para cocinar o calentar alimentos. Además, se corre con el riesgo de que quede encendida por un largo tiempo y que una persona se olvide de girar la perrilla. Algo que podría llegar a desatar un verdadero caos en caso de que el suministro se restablezca.

¿Qué color tiene que tener la llama?

No importa si se trata de un llama de un hornalla de cocina, calefón, termotanque o estufa debe contar con la presencia de un tono azul más que marcado y fácil de diferenciar. Cualquier otro tipo de variación no es habitual y es aconsejable postergar el uso del objeto hasta que no sea revisado por un profesional con el fin de que pueda detectar el problema del cambio.

En caso de observar una llama amarilla o naranja se está ante un problema vinculado con la falta de oxígeno, mala regulación en la mezcla de aire y gas, además de la presencia de impurezas en el servicio de gas. No se aconseja tenerla prendida porque con el paso de los minutos comenzará a desprender monóxido de carbono que es letal para el organismo. Al punto que puede generar la muerte de una persona.

Por otro lado, si la llama de una hornalla es verde es producto de que se están quemando partículas que podrían llegar a ser de zinc, cobre o bronce. En este caso como también en el anterior lo mejor es apagar el equipo, ventilar de gran manera al hogar y esperar la presencia de un gasista. Uno que determinará si es necesario cortar el servicio desde el medido que está en la vereda o si se trata de un problema menor.