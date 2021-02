Juegos gratis Epic Games: dos nuevos títulos para descargar esta semana La empresa propietaria de Fortnite y Rocket League empieza febrero con todo. Entre el 4 y el 11 de febrero del 2021 puso a disposición dos títulos: For the King y Metro: Last Light Redux.

04 de febrero, 2021 | 19.15 Como cada semana, Epic Games ofrece nuevos títulos de forma gratuita para aquellos que tienen una cuenta en su tienda oficial. En esta oportunidad, habrá dos videojuegos disponibles para descargar sin abonar entre el 4 y el 11 de febrero: For the King y Metro: Last Light Redux. Se trata de una nueva entrega en la ya clásica liberación de juegos gratis de Epic Store. Los creadores de Fortnite renuevan su oferta con dos más que interesantes títulos para que los usuarios de Epic sumen videojuegos a su biblioteca de forma permanente. MÁS INFO Gaming Juegos gratis PS Plus febrero 2021: los títulos elegidos por Sony Juegos gratis de Epic Store entre el 4 y el 11 de febrero For the King Este título es una mezcla de estrategia con combates RPG y exploración de mazmorras. Como suele suceder con esta clase de videojuegos el jugador podrá elegir entre emprender la aventura en forma solitaria o en modo cooperativo, tanto local como en línea. El estilo artístico se asemeja a los clásicos juegos de mesa más tradicionales. For the King tiene la particularidad de que cada partida es única gracias a los mapas generados por procedimientos, las misiones, los botines y los eventos a los que debe enfrentarse el jugador. Quien además deberá elegir entre dividir su grupo para cubrir más terreno o mantenerse unidos para proteger el territorio y a sí mismos. Metro: Last Light Redux Este shooter en primera persona está ambientado en el 2034 en una sociedad posapocalíptica en ruinas en Moscú, Rusia. El jugador deberá enfrentarse a amenazas mortales que acechan a los supervivientes que se refugian en los túneles del subterráneo. Además, cada ciudad-estación no están unidas frente a los mutantes sino que se encuentran en una guerra civil para hacerse con el poder absoluto. El jugador estará en la piel de Artyom, quien deberá calzarse la máscara de gas y usar una amplia de armas artesanales para derrotar a los mutantes, a los humanos y a un entorno que da terror. Artyom es la última esperanza para que la humanidad sobreviva ante un mundo que parece enfocado en destruir a todo ser humano. Cómo descargar los juegos gratis del Epic Store Para descargar los juegos gratis que cada jueves pone a disposición Epic Games primero se debe tener una cuenta en la famosa tienda que compite con Steam y descargar el cliente en nuestra PC. Si aún no tenés una, podés crearla desde la web oficial de Epic. Una vez en la página, hacés click sobre el botón de iniciar sesión que se encuentra en la esquina superior derecha y luego en la invitación a registrarse que se encuentra debajo de la pantalla emergente. Allí podés crear una cuenta asociada a otras plataformas como Facebook, Google, Steam, Xbox, PlayStation, Nintendo y Apple o con un mail. De acuerdo a la opción elegida te pedirá distintos requisitos y datos. Una vez creada la cuenta, resta descargar el cliente también desde la web oficial. Cuando lo hayas descargado, sólo queda instalarlo e iniciar sesión con tu cuenta. Para conseguir los juegos, tenés que ir a la sección del Store y buscar el apartado de los juegos gratuitos, donde se ven las portadas de los mismos y el tiempo por el que estarán disponibles. Elegir el videojuego y dar click al boton obtener para completar la "compra gratuita". Luego, ya estarán disponibles en tu biblioteca, desde donde podrás elegir como instalarlos.

