Tres planes económicos para los que se quedan en casa el fin de semana largo.

No todos los feriados XL requieren valijas, rutas colapsadas y gastos desmedidos. Para quienes deciden, o necesitan, quedarse en casa, el fin de semana largo puede convertirse en una mini escapada sin mover un pie del mapa. La clave está en tener un plan claro, intencional y amable con el bolsillo. Acá, tres propuestas para disfrutar, descansar y cortar la rutina sin gastar de más.

El plan casero consciente: descansar sin culpa

La primera alternativa es darle intención al descanso y convertir la casa en un refugio de autocuidado.

Cómo organizarlo:

Sábado: dormirse sin alarma, desayuno tardío y maratón de series o pelis pendientes. Permiso para pedir ese delivery “caro para un día normal”.

Domingo: baño sin apuro, mascarilla, exfoliación, cremas, música, skincare, lectura y una comida rica hecha en casa.

Lunes: solo una o dos tareas livianas para arrancar la semana tranquila como ordenar un rincón, adelantar algo mínimo o preparar outfits.

Gasto estimado: $15.000-$25.000 entre delivery, algún gustito y productos básicos de cuidado personal.

Turista en tu propia ciudad: explorar sin gastar una fortuna

Buenos Aires tiene 48 barrios y la mayoría solo conoce unos pocos. El finde largo puede ser la excusa para redescubrir la ciudad con ojos de turista pero presupuesto de local.

Itinerario sugerido:

Sábado: San Telmo, feria de Defensa, locales vintage y bodegón económico para almorzar. Tarde en Recoleta: Cementerio, Centro Cultural y helado.

Domingo: Mataderos si hay feria, o barrios menos visitados como Villa Urquiza o Villa Pueyrredón. Restaurante barrial bien calificado y museo abierto.

Lunes: museos con menos gente, Rosedal, Bosques de Palermo, Jardín Japonés o Botánico para caminar sin apuro.

Gasto estimado: $20.000-$55.000 entre transporte, comidas y alguna entrada o compra mínima.

Noche con amigos: la juntada que sale mejor que un bar

Salir puede ser caro, ruidoso y poco memorable. En cambio, una reunión bien organizada en casa puede convertirse en la mejor noche del año sin gastar una fortuna.

Cómo hacerlo funcionar:

El grupo ideal: entre 4 y 8 personas. Menos es difícil sostener la energía; más, es imposible coordinar.

La convocatoria: “Sábado en mi casa, cada uno trae algo. Arrancamos 20:30. Hay juegos, música y nadie se va antes de medianoche”.

El plus: juegos de mesa, playlist colaborativa, snacks caseros y cero presión estética.

Gasto estimado: Inversión sugerida $15.000-$30.000 por persona si dividen todo. Es el plan más económico de esta lista y probablemente el que más vas a recordar.