El Festival de Cocina y Teatro Judío de Buenos Aires se dará en noviembre. (Foto de la obra La Papa)

El Festival de Cocina y Teatro Judío de Buenos Aires presenta una propuesta imperdible: durante noviembre diversas salas de la ciudad albergarán las llamadas “Sesiones especiales”. Cada encuentro ofrecerá al público una combinación de elementos artísticos y culinarios.

Los segmentos de cada fecha serán una obra de teatro, un menú creado por chefs invitados que reinterpretan recetas tradicionales de la cocina judía con un enfoque contemporáneo, música en vivo y un espacio de diálogo moderado por especialistas. La iniciativa busca fomentar la interacción entre artistas y espectadores, generando una experiencia compartida que vaya más allá del escenario.

Las obras de teatro que se darán son Ingue y La Papa. "Una payasa alemana judía escapa de la Segunda Guerra Mundial, cruza el mar y, sin hablar una sola palabra de castellano, desembarca en tierras desconocidas para averiguar el paradero de su querida familia, que se encuentra en algún recóndito lugar de la Pampa argentina. La pieza habla, con gracia y ternura, sobre la necesidad humana de vincularse cualquiera sea el lugar adonde se migre, para poder continuar la vida con resiliencia", reza la sinopsis de la primera.

Al mismo tiempo, el comunicado oficial del evento dio información sobre la obra La Papa: "Nuni pone a prueba todas sus creencias cuando su hermana toma una decisión que no puede comprender. Este cambio se convierte en un desafío para la continuidad del vínculo entre ellas.

¿Qué tan fuerte es un lazo cuando lo atraviesan las diferencias? ¿Es posible reparar un vínculo tras un quiebre?. La Papa está basada en la historia de vida de su autora y protagonista Natalia Slovediansky cuando su hermana decide hacerse judía ortodoxa".

Festival de Cocina y Teatro Judío de Buenos Aires. (Ingue)

Grilla del Festival de Cocina y Teatro Judío de Buenos Aires

Domingo 9 de noviembre a las 12:30

Ingue, obra de Yanina Frankel y Darío Levin, dirigida por este último. En La Carpintería Teatro (Jean Jaurès 858, CABA).

Modera: Valeria Levin.

Cocina: Vero Shisvé de Cocina Shisvé.

Ingue Bowl: Coleslaw de repollos, schnitzel pampeano en formato de bastoncitos de milanesa y, como alternativa vegetariana, bastones de queso. Mostaza casera, ensaladita de garbanzos, arroz turco con salsa de yogur y pancito casero.

Música: Partysani Klezmer Band.

Domingo 16 y 30 de noviembre a las 12