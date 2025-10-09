Este fin de semana se dará la Fiesta del Asado y la Empanada en Buenos Aires.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendrá este fin de semana un evento gastronómico ideal para disfrutar del fin de semana largo por el feriado del viernes 10 de octubre. El sábado 11 y el domingo 12 se realizará en el Hipódromo de Palermo la Fiesta del Asado y la Empanada, con opciones para almorzar, picar y cenar platos tradicionales.

Se trata de un evento con entrada gratuita, para que todos aquellos que puedan acercarse al mencionado recinto puedan disfrutar de las propuestas: según la página web del Gobierno de la Ciudad, habrá costillares, choripanes, ojo de bife, bondiolas, matambres y achuras, además de todo tipo de empanadas.

La Fiesta del Asado y la Empanada tendrá una premisa federal, ya que se presentarán todas las versiones provinciales de empanadas: cada rincón del país tiene una receta diferente de cómo preparar este plato típico. Además de esta oferta, el evento contará con una amplia gama de vinos, postres y bebidas sin alcohol para que los asistentes puedan disfrutar y acompañar la comida.

Las empanadas tienen una larga historia en Argentina y forman parte esencial de su gastronomía tradicional. Su origen se remonta a la influencia española, ya que las empanadas llegaron al país durante la época colonial, inspiradas en preparaciones árabes y mediterráneas que consistían en masas rellenas y horneadas. Con el tiempo, cada región argentina desarrolló su propia versión, adaptando los ingredientes al clima y a los productos locales: carne cortada a cuchillo en el noroeste, pasas y aceitunas en las cuyanas, o pollo y choclo en las del litoral.

Asado completo.

Receta tradicional de empanadas argentinas

Ingredientes para la masa

500 g de harina común.

100 g de grasa o manteca.

200 ml de agua tibia.

1 cucharadita de sal.

Ingredientes para el relleno

500 g de carne picada (preferentemente de nalga o cuadrada).

2 cebollas grandes picadas.

1 morrón rojo picado.

2 huevos duros picados.

50 g de aceitunas verdes picadas.

1 cucharadita de pimentón.

1 cucharadita de comino.

1 cucharadita de ají molido (opcional).

Sal y pimienta a gusto.

Aceite o grasa para saltear.

Paso a paso