La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendrá este fin de semana un evento gastronómico ideal para disfrutar del fin de semana largo por el feriado del viernes 10 de octubre. El sábado 11 y el domingo 12 se realizará en el Hipódromo de Palermo la Fiesta del Asado y la Empanada, con opciones para almorzar, picar y cenar platos tradicionales.
Se trata de un evento con entrada gratuita, para que todos aquellos que puedan acercarse al mencionado recinto puedan disfrutar de las propuestas: según la página web del Gobierno de la Ciudad, habrá costillares, choripanes, ojo de bife, bondiolas, matambres y achuras, además de todo tipo de empanadas.
La Fiesta del Asado y la Empanada tendrá una premisa federal, ya que se presentarán todas las versiones provinciales de empanadas: cada rincón del país tiene una receta diferente de cómo preparar este plato típico. Además de esta oferta, el evento contará con una amplia gama de vinos, postres y bebidas sin alcohol para que los asistentes puedan disfrutar y acompañar la comida.
Las empanadas tienen una larga historia en Argentina y forman parte esencial de su gastronomía tradicional. Su origen se remonta a la influencia española, ya que las empanadas llegaron al país durante la época colonial, inspiradas en preparaciones árabes y mediterráneas que consistían en masas rellenas y horneadas. Con el tiempo, cada región argentina desarrolló su propia versión, adaptando los ingredientes al clima y a los productos locales: carne cortada a cuchillo en el noroeste, pasas y aceitunas en las cuyanas, o pollo y choclo en las del litoral.
Receta tradicional de empanadas argentinas
Ingredientes para la masa
-
500 g de harina común.
-
100 g de grasa o manteca.
-
200 ml de agua tibia.
-
1 cucharadita de sal.
Ingredientes para el relleno
-
500 g de carne picada (preferentemente de nalga o cuadrada).
-
2 cebollas grandes picadas.
-
1 morrón rojo picado.
-
2 huevos duros picados.
-
50 g de aceitunas verdes picadas.
-
1 cucharadita de pimentón.
-
1 cucharadita de comino.
-
1 cucharadita de ají molido (opcional).
-
Sal y pimienta a gusto.
-
Aceite o grasa para saltear.
Paso a paso
-
En una olla o sartén grande, calentar un poco de aceite o grasa y rehogar las cebollas y el morrón hasta que estén blandos.
-
Agregar la carne picada y cocinar removiendo hasta que cambie de color. Condimentar con sal, pimienta, pimentón, comino y ají molido.
-
Retirar del fuego, incorporar las aceitunas y los huevos picados. Dejar enfriar completamente el relleno antes de armar las empanadas.
-
Para la masa, colocar la harina con la sal en un bol, hacer un hueco en el centro y agregar la grasa derretida y el agua tibia. Unir los ingredientes hasta formar una masa suave. Amasar unos minutos y dejar descansar 30 minutos tapada.
-
Estirar la masa y cortar discos de unos 12 cm de diámetro. Colocar una porción de relleno en el centro, doblar y cerrar con el clásico repulgue o presionando con un tenedor.
-
Hornear en una placa enmantecada a 200 °C durante 20 a 25 minutos, o freír en grasa caliente hasta que estén doradas.