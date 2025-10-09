EN VIVO
5 comidas fáciles y ricas para hacer con amigos y familia este feriado y fin de semana largo de octubre 2025

El fin de semana largo es un momento ideal para juntarse y preparar algo rico. Cuáles son las mejores recetas fáciles y rápidas para hacer.

09 de octubre, 2025 | 09.44

Este fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural es un momento ideal para juntarse con amigos o en familia y preparar algo rico para comer. Existen platos sencillos, deliciosos y perfectos para cocinar en grupo. ¿Cuáles son las mejores recetas?

Las 5 comidas fáciles y ricas para hacer este fin de semana largo de octubre

La inteligencia artificial del Google, Gemini, analizó múltiples variantes y definió las mejores recetas de cocina para preparar en grupo de manera fácil y simple. Se trata de opciones con ingredientes accesibles ideales para compartir un momento en familia o con amigos y tener una excusa rica para la juntada. Las recomendaciones fueron:

1. Brochettes de pollo y verduras a la parrila o al horno

Ideales por su versatilidad, ya que se pueden cocinar tanto en la parrilla (fuego moderado) como en el horno.

Ingredientes:

  • 1 kg de pechugas de pollo cortadas en cubos de 3 cm.

  • Pimientos (rojos, verdes, amarillos) y cebollas cortados en trozos.

  • Salsa de soja, aceite de oliva, orégano, pimentón y sal.

  • Palitos de brochette (previamente remojados en agua si son de madera).

Preparación:

  • Marinar el pollo con aceite de oliva, salsa de soja, orégano, pimentón y sal por al menos 30 minutos.

  • Ensartar los ingredientes en los palitos, alternando pollo y verduras.

  • Cocinar a la parrilla (fuego medio) o en una asadera al horno (a 180°C) por 15-20 minutos, girándolos hasta que el pollo esté cocido y dorado.

2. Tarta de jamón y queso rápida

Un clásico que siempre resulta bien, perfecto para una cena liviana o un almuerzo informal.

Ingredientes:

  • 2 tapas de masa de tarta (pascualina) compradas.

  • 200 g de jamón cocido en fetas o cubos.

  • 250 g de queso cremoso o muzzarella rallada.

  • 3 huevos.

  • 100 ml de crema de leche o leche.

  • Sal, pimienta y nuez moscada a gusto.

Preparación:

  • Precalentar el horno a 180°C. Forrar un molde con una tapa de masa.

  • Distribuir el jamón y el queso sobre la masa.

  • En un bol, batir los huevos con la crema/leche y condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.

  • Verter la mezcla sobre el relleno y cubrir con la segunda tapa, sellando los bordes.

  • Hornear por 30 a 40 minutos o hasta que la masa esté dorada y el relleno firme.

3. Sándwiches de miga caseros

Una opción simple y que permite múltiples combinaciones de relleno, ideal para que cada uno prepare su favorito.

Ingredientes:

  • Pan de miga triple (sin corteza).

  • Mayonesa o queso crema (como base).

  • Ingredientes para rellenos: jamón, queso, lechuga, tomate, huevo duro, atún, pasta de aceitunas.

Preparación:

  • Untar ligeramente las rebanadas de pan de miga con mayonesa o queso crema.

  • Colocar los ingredientes de relleno de forma uniforme sobre una capa de pan.

  • Tapar con otra capa de pan y presionar suavemente.

  • Cortar los sándwiches en triángulos o rectángulos.

  • Envolver en papel film y refrigerar hasta el momento de servir para que mantengan su humedad.

4. Cazuela  o guiso de lentejas 

Un plato reconfortante, de la tradición argentina, perfecto para compartir en un clima de primavera que aún puede tener noches frescas o de lluvia como se espera para el domingo. 

Ingredientes:

  • 400 g de lentejas.

  • 200 g de carne vacuna (paleta, roast beef) cortada en cubos.

  • 150 g de panceta o chorizo colorado.

  • 1 cebolla, 1 pimiento y 1 zanahoria picados.

  • Caldo de verduras o agua, pimentón, comino, laurel, sal y pimienta.

Preparación:

  • Remojar las lentejas previamente (al menos 8 horas) o utilizar lentejas rápidas.

  • En una olla grande, rehogar las verduras, la panceta y el chorizo colorado (si se utiliza).

  • Incorporar la carne y sellarla. Añadir las lentejas escurridas y los condimentos.

  • Cubrir con el caldo o agua y cocinar a fuego lento por 40 a 60 minutos, o hasta que las lentejas y la carne estén tiernas.

  • Servir caliente con una cucharada de aceite de oliva crudo por encima.

5. Ensalada completa y variada

Una alternativa fresca y nutritiva que permite aprovechar sobras o preparar muchos ingredientes a la vez.

Ingredientes:

  • Base: Hojas verdes (rúcula, espinaca, lechuga) y arroz o quinoa cocidos.

  • Proteína: Tiras de pollo grillado, garbanzos cocidos o trozos de queso.

  • Vegetales: Tomates cherry, pepino, palta (aguacate) y choclo (maíz) desgranado.

  • Aderezo: Aceite de oliva, aceto balsámico o limón, mostaza, sal y pimienta.

Preparación:

  • Distribuir la base de hojas verdes y cereal en un bol grande para compartir o en porciones individuales.

  • Colocar la proteína y los vegetales cortados de forma armónica por encima.

  • Preparar el aderezo en un recipiente aparte, mezclando los ingredientes.

  • Aderezar la ensalada justo antes de servir para mantener la frescura de las hojas.

