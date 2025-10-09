5 comidas fáciles y ricas para hacer con amigos y familia este feriado y fin de semana largo de octubre 2025

Este fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural es un momento ideal para juntarse con amigos o en familia y preparar algo rico para comer. Existen platos sencillos, deliciosos y perfectos para cocinar en grupo. ¿Cuáles son las mejores recetas?
Las 5 comidas fáciles y ricas para hacer este fin de semana largo de octubre
La inteligencia artificial del Google, Gemini, analizó múltiples variantes y definió las mejores recetas de cocina para preparar en grupo de manera fácil y simple. Se trata de opciones con ingredientes accesibles ideales para compartir un momento en familia o con amigos y tener una excusa rica para la juntada. Las recomendaciones fueron:
1. Brochettes de pollo y verduras a la parrila o al horno
Ideales por su versatilidad, ya que se pueden cocinar tanto en la parrilla (fuego moderado) como en el horno.
Ingredientes:
-
1 kg de pechugas de pollo cortadas en cubos de 3 cm.
-
Pimientos (rojos, verdes, amarillos) y cebollas cortados en trozos.
-
Salsa de soja, aceite de oliva, orégano, pimentón y sal.
-
Palitos de brochette (previamente remojados en agua si son de madera).
Preparación:
-
Marinar el pollo con aceite de oliva, salsa de soja, orégano, pimentón y sal por al menos 30 minutos.
-
Ensartar los ingredientes en los palitos, alternando pollo y verduras.
-
Cocinar a la parrilla (fuego medio) o en una asadera al horno (a 180°C) por 15-20 minutos, girándolos hasta que el pollo esté cocido y dorado.
2. Tarta de jamón y queso rápida
Un clásico que siempre resulta bien, perfecto para una cena liviana o un almuerzo informal.
Ingredientes:
-
2 tapas de masa de tarta (pascualina) compradas.
-
200 g de jamón cocido en fetas o cubos.
-
250 g de queso cremoso o muzzarella rallada.
-
3 huevos.
-
100 ml de crema de leche o leche.
-
Sal, pimienta y nuez moscada a gusto.
Preparación:
-
Precalentar el horno a 180°C. Forrar un molde con una tapa de masa.
-
Distribuir el jamón y el queso sobre la masa.
-
En un bol, batir los huevos con la crema/leche y condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.
-
Verter la mezcla sobre el relleno y cubrir con la segunda tapa, sellando los bordes.
-
Hornear por 30 a 40 minutos o hasta que la masa esté dorada y el relleno firme.
3. Sándwiches de miga caseros
Una opción simple y que permite múltiples combinaciones de relleno, ideal para que cada uno prepare su favorito.
Ingredientes:
-
Pan de miga triple (sin corteza).
-
Mayonesa o queso crema (como base).
-
Ingredientes para rellenos: jamón, queso, lechuga, tomate, huevo duro, atún, pasta de aceitunas.
Preparación:
-
Untar ligeramente las rebanadas de pan de miga con mayonesa o queso crema.
-
Colocar los ingredientes de relleno de forma uniforme sobre una capa de pan.
-
Tapar con otra capa de pan y presionar suavemente.
-
Cortar los sándwiches en triángulos o rectángulos.
-
Envolver en papel film y refrigerar hasta el momento de servir para que mantengan su humedad.
4. Cazuela o guiso de lentejas
Un plato reconfortante, de la tradición argentina, perfecto para compartir en un clima de primavera que aún puede tener noches frescas o de lluvia como se espera para el domingo.
Ingredientes:
-
400 g de lentejas.
-
200 g de carne vacuna (paleta, roast beef) cortada en cubos.
-
150 g de panceta o chorizo colorado.
-
1 cebolla, 1 pimiento y 1 zanahoria picados.
-
Caldo de verduras o agua, pimentón, comino, laurel, sal y pimienta.
Preparación:
-
Remojar las lentejas previamente (al menos 8 horas) o utilizar lentejas rápidas.
-
En una olla grande, rehogar las verduras, la panceta y el chorizo colorado (si se utiliza).
-
Incorporar la carne y sellarla. Añadir las lentejas escurridas y los condimentos.
-
Cubrir con el caldo o agua y cocinar a fuego lento por 40 a 60 minutos, o hasta que las lentejas y la carne estén tiernas.
-
Servir caliente con una cucharada de aceite de oliva crudo por encima.
5. Ensalada completa y variada
Una alternativa fresca y nutritiva que permite aprovechar sobras o preparar muchos ingredientes a la vez.
Ingredientes:
-
Base: Hojas verdes (rúcula, espinaca, lechuga) y arroz o quinoa cocidos.
-
Proteína: Tiras de pollo grillado, garbanzos cocidos o trozos de queso.
-
Vegetales: Tomates cherry, pepino, palta (aguacate) y choclo (maíz) desgranado.
-
Aderezo: Aceite de oliva, aceto balsámico o limón, mostaza, sal y pimienta.
Preparación:
-
Distribuir la base de hojas verdes y cereal en un bol grande para compartir o en porciones individuales.
-
Colocar la proteína y los vegetales cortados de forma armónica por encima.
-
Preparar el aderezo en un recipiente aparte, mezclando los ingredientes.
-
Aderezar la ensalada justo antes de servir para mantener la frescura de las hojas.